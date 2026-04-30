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Un motociclista herido tras un choque con una pickup en "la esquina más peligrosa" de La Plata

El incidente vial en 137 y 42 generó nuevos reclamos por la falta de señalización

30 de Abril de 2026 | 17:18

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La esquina de las calles 137 y 42 fue escenario de una nueva colisión vial que involucró a una camioneta y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor sufrió heridas que requirieron atención médica inmediata. El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, reavivó el malestar de los habitantes del barrio ante la reiteración de este tipo de episodios.

Las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia muestran la secuencia exacta del choque entre ambos rodados. Más allá de la violencia del impacto, los testigos presenciales manifestaron su indignación ante la notable demora para el arribo de la ambulancia.

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La peligrosidad de este cruce en particular es algo recurrente para quienes viven en los alrededores. Los vecinos insistieron en la necesidad de soluciones concretas para ordenar el tránsito y reducir la siniestralidad en el área.

Entre los puntos principales de su reclamo destacan la instalación de semáforos, la colocación de señales y la mejora en la iluminación. Este último suceso puso de manifiesto una vez más la peligrosidad de la esquina.

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