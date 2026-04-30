River enfrenta al Red Bull Bragantino en Brasil para seguir bien arriba: hora, formaciones confirmadas y cómo ver online

River buscará afirmarse como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana en su visita al Red Bull Bragantino de Brasil, esta noche por la tercera fecha del certamen continental.

El partido tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid desde las 21.30 del jueves y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR. Este encuentro contará con la transmisión televisiva de ESPN y de la plataforma Disney +.

Las formaciones confirmadas de River vs Red Bull Bragantino:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Ian Subiabre; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Chacho Coudet.

Red Bull Bragantino: Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes; José Herrar, Eduardo Sasha, Lucas Barbosa e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

Hora: 21:30hs.

Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: Cícero de Souza Marqués

TV: Disney+ Premium y ESPN

La previa del Millo

Como ya se informó, el equipo de Eduardo Coudet llega a este encuentro tras vencer 3-1 a Aldosivi de Mar del Plata, el pasado sábado en el estadio Monumental, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Tras empezar ganando con el gol de Giuliano Galoppo en la primera parte, el Tiburón logró empatarlo con el tanto de Tomás Fernández a los 27 del complemento y le complicó la noche a River que, sin sobrarle nada ni lucirse, logró llevarse la victoria sobre el final con los goles de Facundo Colidio y el ecuatoriano Kendry Páez.

Justamente, para esta visita al Red Bull Bragantino, el entrenador Coudet repetirá 8 de los 11 jugadores que empezaron el partido ante Aldosivi y una de las dudas radica en el ingreso como titular de Páez o la ratificación de Ian Subiabre como puntero izquierdo.

Además, la otra disyuntiva que tiene el director técnico riverplatense es el mantener al cuestionado Maximiliano Salas como delantero o reemplazarlo por el juvenil Joaquín Freitas que acumula buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su parte, el equipo de Vágner Mancini llega a este encuentro tras perder 1-0 con Palmeiras, el domingo en condición de local, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos.

Para recibir a River, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.

“Era Vietnam”, dijo Eduardo Coudet sobre la crisis que encontró en River Plate al sustituir a Marcelo Gallardo, una guerra a la que el entrenador millonario buscará salidas este jueves, cuando su equipo visite en Brasil al Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana.

LAS DECLARACIONES DE COUDET

El sábado, River encontró unos días de tregua al derrotar 3-1 a Aldosivi en el Torneo Apertura del fútbol argentino, un triunfo con el que reaccionó tras perder 1-0 el superclásico contra Boca Juniors el fin de semana anterior.

Aún resuenan, sin embargo, los bombardeos de críticas. “Esto es un proceso”, expresó Coudet, que pide calma en torno a la situación de River tras su llegada al banquillo a principios de marzo, en lugar de Gallardo, quien ganó dos veces la Copa Libertadores al mando del cuadro argentino (2015 y 2018), entre otros títulos.

“Yo no soy un genio. Se tuvo que ir Marcelo, ¿y quién lo va a discutir como entrenador si es el técnico más ganador de la historia del club?”, agregó