Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Marcha atrás: Javier Milei reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada

Marcha atrás: Javier Milei reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada
30 de Abril de 2026 | 20:44

Escuchar esta nota

Luego de la fallida conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado, Manuel Adorni no habló más con los periodistas. De hecho, la primera vez que se lo escuchó hablar desde que se desató el escándalo fue este miércoles, cuando se presentó en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, aunque el debate estuvo cooptado por la causa que impulsa el juez federal Ariel Lijo.

Sin embargo, según pudo confirmar Infobae, el Gobierno decidió reabrir la sala de periodistas, que estaba cerrada luego de un incidente con el medio TN, y el jefe de Gabinete volverá a dar una conferencia en Casa Rosada. Será el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.

La sala de periodistas está cerrada desde el 23 de abril luego de que se difundieran grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió en un programa un domingo por la noche. Ese día, desde el Ejecutivo afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar

VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte

Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

Se siguen sumando listas para la elección del Colegio de Abogados

Destacan investigación del Hospital San Martín
Últimas noticias de Política y Economía

Imputan a un funcionaria de la Procuración bonaerense por presuntas maniobras con billeteras virtuales en La Plata

El dólar en baja por tercer día y una fuerte intervención del Banco Central: compró US$ 207 millones

El gendarme Nahuel Gallo denunció torturas en Venezuela y se presentó como querellante contra Maduro

Avanzan obras en la Ruta 215 y calles urbanas para mejorar la conectividad en Brandsen
Espectáculos
Uno por uno, todo los nominados a los Premios Martín Fierro de Televisión
Baby Etchecopar lapidario con Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"
¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes
Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance tras una escapada a la Costa Atlántica
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Información General
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Deportes
Por un triunfo River juega en Brasil para seguir bien arriba: hora, formaciones confirmadas y tv
Lisandro Magallán: “Soy hincha de Gimnasia, toda mi infancia fue ir al Bosque”
La burla de los hinchas argentinos por la poca convocatoria de Flamengo de visitante
¿Domínguez se podrá sostener al frente del Mineiro?
Rayos y tormentas amenazan suspender el GP de F1 de Miami
Policiales
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a declarar, lloró y Verónica Ojeda estalló con insultos
Bomberos rescataron a un niño que había quedado atrapado en un monumento del Parque Alberti
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Una familia de Lisandro Olmos perdió todo en un incendio y solicita ayuda: "Perdieron todo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla