Luego de la fallida conferencia de prensa para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito por el que es investigado, Manuel Adorni no habló más con los periodistas. De hecho, la primera vez que se lo escuchó hablar desde que se desató el escándalo fue este miércoles, cuando se presentó en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión, aunque el debate estuvo cooptado por la causa que impulsa el juez federal Ariel Lijo.

Sin embargo, según pudo confirmar Infobae, el Gobierno decidió reabrir la sala de periodistas, que estaba cerrada luego de un incidente con el medio TN, y el jefe de Gabinete volverá a dar una conferencia en Casa Rosada. Será el próximo lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana.

La sala de periodistas está cerrada desde el 23 de abril luego de que se difundieran grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió en un programa un domingo por la noche. Ese día, desde el Ejecutivo afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio.