Una diputada bonaerense y un dirigente platense de la Izquierda detenidos por el ejército de Israel: piquete en 7 y 50



Una diputada provincial y un dirigente platense de izquierda fueron detenidos hoy por el ejército de Israel, cuando se encontraban a bordo de la flotilla internacional Global Sumud, una misión civil que intentaba abrirl un corredor humanitario hacia Gaza. Se trata de Mónica Schlothauer, de Izquierda Socialista, y el platense Pablo Giachello, del Partido Obrero, quien asumiría su banca en la Legislatura del FIT a fin de año.

Ambos dirigentes integraron la boleta del Frente de Izquierda (FIT) en las elecciones del 7 de septiembre en la Tercera Sección electoral. Schlothauer ocupa una banca en la Cámara de Diputados, mientras que Giachello tendrá la oportunidad de sentarse en el recinto a fin de año, debido al sistema de rotación de bancas que implementa ese espacio político.

Por ese motivo, esta tardenoche se realizaba una protesta en 7 y 50.

Según informó el gobierno de Israel, alrededor de 175 activistas que viajaban en distintas embarcaciones fueron detenidos durante un abordaje realizado de madrugada en aguas internacionales del Mediterráneo, al sur de Grecia y a más de mil kilómetros de las costas israelíes y de la Franja de Gaza.

La flotilla estaba integrada por más de medio centenar de barcos con militantes, dirigentes políticos, médicos y activistas provenientes de distintos países, cuyo objetivo era denunciar el bloqueo sobre Gaza y trasladar ayuda humanitaria.

Desde Argentina, la referente del Frente de Izquierda Miriam Bregman denunció que al menos cinco ciudadanos argentinos quedaron bajo custodia israelí. Entre ellos se encuentran Celeste Fierro, Pablo Giachello, Raúl Laguna Bosch, Ezequiel Peressini y la diputada bonaerense Mónica Schlothauer, quienes participaban de la travesía junto a centenares de activistas internacionales.

La Cancillería israelí confirmó las detenciones mediante un mensaje en redes sociales con tono irónico, donde afirmó que los activistas “se dirigen tranquilamente a Israel”, acompañado por imágenes difundidas por el propio gobierno en las que se observa a los detenidos ya a bordo de buques militares.

Horas antes, autoridades israelíes habían sostenido que en una de las embarcaciones interceptadas se hallaron elementos prohibidos, una versión que fue rechazada por los organizadores de la misión humanitaria.

Desde la organización Global Sumud aseguraron que durante el abordaje las fuerzas israelíes inutilizaron los motores de varios barcos, dejando a las tripulaciones sin capacidad de maniobra mientras se aproximaba una fuerte tormenta. La situación fue calificada por los activistas como una “maniobra extremadamente peligrosa”.

Además remarcaron que el operativo ocurrió lejos de cualquier zona de conflicto directo, ya que —según señalaron— el contacto con los buques militares se produjo en aguas internacionales y no cerca de Gaza.

Algunas embarcaciones lograron evitar la primera avanzada militar y se dirigieron hacia aguas territoriales griegas. El activista argentino Lautaro Rivara indicó que cerca de 15 barcos habían sido capturados inicialmente, mientras el resto intentaba continuar la navegación.