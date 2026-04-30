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Baby Etchecopar lapidario con Manuel Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"

Baby Etchecopar lapidario con Manuel Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"
30 de Abril de 2026 | 20:02

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El conductor Baby Etchecopar lanzó duras críticas contra el vocero presidencial Manuel Adorni durante un móvil en América TV, donde no solo cuestionó su desempeño actual sino también su personalidad, a partir de experiencias compartidas en los medios.

“Hasta me da vergüenza”, disparó Etchecopar al referirse a Adorni, a quien dijo conocer “a fondo” de su etapa como columnista. Si bien relativizó la cuestión de la capacidad —“a lo mejor mañana me dan ese cargo y hago más desastre que él”—, apuntó directamente contra su actitud: “La soberbia de Adorni me extraña”.

En ese marco, el conductor trazó un retrato personal del vocero y lo calificó como “un tipo raro”. “No coincidía el ser con el hacer”, sostuvo, antes de recordar situaciones concretas que, según dijo, reflejaban esa contradicción.

Entre ellas, mencionó episodios vinculados a su paso por los medios, donde —según relató— debía marcarle cuestiones básicas de aire: “Le decía ‘sentate bien, estás en cámara, que no se te vean las medias caídas’”, contó, en referencia a su presencia frente a cámara.

También sumó una anécdota que expuso al aire y que generó sorpresa en el estudio. “Decía que en Brasil se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno. ‘Allá se usa’, justificaba”, relató Etchecopar, como ejemplo de lo que consideró comportamientos poco habituales.

Además, lo describió como alguien que “trabajaba más desde la súplica que desde la profesión”, en alusión a su preocupación por sostener su lugar laboral en aquel entonces.

Las declaraciones se dieron en un contexto de alta exposición del vocero presidencial, una figura clave en la comunicación del Gobierno. En ese sentido, el conductor amplió sus críticas al funcionamiento general de la política: “Es un país donde los gobiernos nunca se preparan para gobernar”, señaló.

El cruce generó repercusiones en redes sociales, donde los dichos del periodista se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre el perfil público de Adorni.

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