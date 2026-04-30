Bomberos rescataron a un niño que había quedado atrapado en un monumento del Parque Alberti

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La intervención del personal de la Base de Rescate Centro permitió socorrer al menor que había quedado atascado a varios metros de altura. Tras un trabajo de contención y seguridad, el niño fue devuelto a su madre sin lesiones
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En las últimas horas, una alerta del sistema 911 movilizó a los equipos de emergencia hacia la intersección de las calles 25 y 37, en pleno Parque Alberti. El aviso indicaba que un menor se encontraba atrapado en la parte superior de un monumento y no podía descender por sus propios medios.
De inmediato, una dotación perteneciente a la Base de Rescate Centro se dirigió al lugar y, al llegar, los agentes constataron que el niño estaba a unos tres metros de altura, en una situación de riesgo y atravesando un estado de mucho temor que le impedía bajar.
El protocolo de auxilio comenzó con la contención psicológica del menor. Los efectivos a cargo del operativo, el Oficial Subayudante Patricio González Nolazco, el Teniente Primero Gastón Carboni y el Oficial Michael Arballo, que lograron entablar diálogo con el niño para calmarlo y reducir su angustia.
Tras ello, los rescatistas procedieron a asegurar la zona y evitar movimientos bruscos que pusieran en riesgo la integridad del menor, colocar euqipos de protección y efectuar las maniobras de descenso.
El operativo culminó cuando el niño fue puesto a salvo y entregado directamente a su madre, quien lo aguardaba en el parque. Tras una breve revisión médica superficial, se confirmó que el menor no presentaba lesiones y quedó bajo el cuidado y la contención de su familia.
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