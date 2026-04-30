El Congreso de Brasil reduce la condena a Bolsonaro y abre un nuevo frente con la Justicia

El Congreso de Brasil aprobó este jueves una ley que reduce la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por encabezar un intento de golpe de Estado. Si bien aún no está definido cuánto tiempo efectivo deberá cumplir, analistas estiman que la medida podría recortar hasta 20 años de su sentencia.

Bolsonaro, que comenzó a cumplir su condena en noviembre, permanece actualmente bajo arresto domiciliario mientras se definen los alcances de la nueva normativa.

CHOQUE INSTITUCIONAL

La iniciativa ya genera un nuevo conflicto institucional, ya que se prevé que sea apelada ante el Supremo Tribunal Federal. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había vetado el proyecto en diciembre, pero el Congreso anuló ese veto en una votación que dejó en evidencia la tensión política en el país.

Durante el debate, legisladores de la oposición vincularon la decisión con el escenario electoral de cara a octubre, en un contexto de fuerte polarización.

Lula busca la reelección y uno de sus principales adversarios es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario. En ese marco, la reducción de penas aparece como un movimiento con impacto tanto judicial como político.

El proyecto aprobado no solo afecta a Bolsonaro, sino que reduce las penas para distintos delitos vinculados contra el Estado democrático de derecho, incluyendo los intentos de golpe de Estado. De este modo, la medida también podría beneficiar a otros simpatizantes del expresidente que fueron condenados por hechos similares.