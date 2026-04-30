Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cuerpo de José Luis Herrera, el otro pescador que estaba desaparecido en el Río de la Plata. Su compañero de excursión, Alcides Ledesma Patiño, había sido identificado el miércoles por su esposa.

Los restos de Herrera, de nacionalidad paraguaya, fueron descubiertos por PNA el miércoles a las 17.50 a la altura de Punta Lara, a 10 kilómetros de la costa.

Este jueves a la mañana le practicaron la autopsia en la morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde fue identificado por una familiar. La mujer confirmó así las sospechas del principio: la descripción del cuerpo y los tatuajes eran compatibles con las señas de Herrera.

Herrera y Ledesma se habían embarcado en un canoa con un pequeño motor el domingo a la tarde a la altura de Villa Domínico, en condiciones climáticas adversas. Los fuertes vientos fueron uno de los factores que habrían hecho naufragar a los pescadores. La otra condición que atentó contra su salida fue una fuerte bajante, que los obligó a adentrarse en el río para comenzar a navegar.

Su ingreso y las primeras señales de peligro fueron grabadas en video por un testigo que subió las imágenes a las redes sociales.