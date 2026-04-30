La lesión de Julián Álvarez enciende las alarmas en la Selección

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez encendió las alarmas en la Selección argentina luego de ser reemplazado del cruce del miércoles ante Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League.

El atacante surgido en River debió dejar el terreno de juego, tras marcar un gol y con el encuentro 1-1, a los 32 minutos del segundo tiempo por una torcedura en el tobillo al momento de disputar el balón con Eberechi Eze, volante inglés de los “Gunners”. En su lugar ingresó el español Álex Baena, pero el resultado no se movió y finalizó en empate.

Más allá del resultado, la situación preocupó a Lionel Scaloni, entrenador de la “Albiceleste”, dado que queda poco más de un mes para el comienzo de la Copa del Mundo 2026, competición en la que sus dirigidos buscarán defender el título obtenido en 2022.

Horas más tarde del pitazo final, el periodista deportivo Gastón Edul, especializado en el combinado nacional, expresó a través de sus redes sociales que: “Julián Álvarez sintió una torcedura y salió por el dolor del momento. Se cree que no sería más que eso”, lo que rápidamente tranquilizó al DT oriundo de pujato y al público argentino.

No obstante, el futbolista con pasado en Manchester City deberá someterse a estudios para confirmar que el problema físico no haya sido más que un susto y que podrá disputar no solo la próxima cita mundialista, sino también la vuelta frente al Arsenal, estipulada para el martes 5 de mayo, a partir de las 16:00.