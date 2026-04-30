Nueva suba en las cuotas de los colegios privados de la Provincia: de cuánto será el aumento

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En las últimas horas, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán desde mayo en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.
Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 3,5% a aplicar a partir del mes que comienza mañana, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 5 % para el mismo período.
Según la disposición que emitió el ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma, la decisión es acorde con las disposiciones que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada. En la resolución las autoridades porteñas sostienen que el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego de “analizar el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y que resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir mayo para el ciclo lectivo 2026”
En el caso de la Provincia y sobre el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos se consigna que “A efectos de propiciar el cumplimiento de la normativa vigente y claridad para los alumnos y/o responsables de los alumnos menores de edad, se recuerda la obligatoriedad de consignar en forma clara, legible y de fácil identificación el porcentaje de aporte estatal en el recibo/factura de cobro cada servicio educativo con aporte estatal, de conformidad a lo establecido en la Resolución N° 34/17”.
Según el nuevo cuadro, en provincia de Buenos Aires una primaria con 100 % de subvención puede cobrar hasta 34.030 $ y con el 40 % hasta 153.860 $. Y para los secundario quedaron habilitados para cobrar hasta 37.520 si reciben 100 % de subvención y hasta 199.920 $ si percibe el 40 %.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “con los ajustes autorizados se intenta afrontar los costos cada vez mayores del funcionamiento de los establecimientos. Estos años hemos tenido incrementos -incluso- en tasas municipales que impactan fuertemente sobre la actividad”.
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“Con los sueldos que se pagan en mayo se termina de cubrir el aumento paritario acordado a principios de año, que otorgó a los docentes un aumento del 17.6% desde diciembre 2025. Sin embargo, el traslado a los aranceles solo fue reconocido parcialmente en un 13.5%. Esto implica un desfinanciamiento del sector, que se suma a la no autorización del cobro de los aranceles retroactivos por los sueldos abonados. Estos retroactivos se estiman en casi un 30% del arancel”, aseguró Zurita.
Desde Aiepa agregaron que “estamos en contacto permanente con las autoridades de todas las jurisdicciones para tratar de encontrar soluciones a esos inconvenientes y evitar que empresas dedicadas a la educación por décadas deban cerrar cursos, reducir servicios o dejar de ofrecer educación a las familias que las han elegido”.
A continuación damos a conocer los cuadros con los nuevos montos máximos autorizados por las autoridades para cada uno de los niveles de enseñanza, de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que perciben:
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