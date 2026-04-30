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Un motociclista de La Plata hospitalizado tras un violento choque en Camino Centenario

Un motociclista de La Plata hospitalizado tras un violento choque en Camino Centenario
30 de Abril de 2026 | 18:16

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Otro fuerte accidente volvió a encender las alarmas en la Región y dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad del tránsito en corredores clave. Esta vez ocurrió sobre Camino Centenario, a la altura de calle 503, en Gonnet, donde una colisión entre una camioneta y una moto obligó a desviar la circulación y generó importantes demoras.

El siniestro se registró en horas recientes, cuando por causas que aún se investigan impactaron una utilitaria y un motovehículo. Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, un hombre de 47 años, sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al Hospital San Roque de Gonnet para su atención médica. Según se informó, se encuentra fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación.

En tanto, el conductor de la camioneta, de 24 años, resultó ileso. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos, mientras que el tránsito debió ser parcialmente interrumpido, con desvíos momentáneos en una de las arterias más transitadas de la zona norte platense.

La escena no pasó inadvertida para quienes circulaban por el lugar, ya que el operativo y la presencia de los vehículos siniestrados generaron una rápida congestión vehicular en plena hora de movimiento.

Más allá de este episodio puntual, el hecho vuelve a inscribirse en un contexto que preocupa. Los accidentes viales se repiten a diario en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada, muchos de ellos con motos como protagonistas. La combinación de imprudencias, maniobras riesgosas y falta de prevención configura un escenario que no logra revertirse.

Hace apenas unos días atrás, también sobre Camino Centenario, un motociclista perdió la vida tras un violento choque en el que su rodado se incendió, en una escena que generó conmoción entre quienes pasaban por el lugar.

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