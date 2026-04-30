VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: una “avivada” peligrosa que se repite en Camino Centenario

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En plena hora pico, cuando el tránsito sobre el Camino Centenario se empieza a cargar tras cada jornada laboral, una escena se viene repitiendo casi con naturalidad y preocupa al resto de los conductores. A la altura de Gonnet y en dirección a City Bell, un automovilista ignora las normas de tránsito y realiza una maniobra imprudente y riesgosa: circula por la banquina para esquivar la fila de vehículos.
Según un lector de El Día, quien registró las imágenes ayer alrededor de las 18 y las envió a la redacción, este mismo vehículo ya fue visto en reiteradas ocasiones realizando el mismo recorrido. “Incluso completando el tramo desde la estación de Gonnet hasta la calle Güemes, en City Bell”, explicó.
La preocupación radica en que este tipo de maniobras no solo representa una falta grave, sino también un riesgo concreto para quienes circulan por el lugar, ya que la banquina no es un carril de circulación y su uso indebido puede sorprender a otros conductores, obstaculizar maniobras o incluso poner en peligro a peatones - que esperan para cruzar -, o a ciclistas o motociclistas que suelen transitar por ese sector.
A su vez, el conductor consideró que la conducta resulta innecesaria – e irresponsable - teniendo en cuenta que el tránsito en el Camino Centenario mejoró tras la sincronización de semáforos.
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