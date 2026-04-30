El gendarme Nahuel Gallo denunció torturas en Venezuela y se presentó como querellante contra Maduro

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Su testimonio se suma a otras denuncias internacionales y vuelve a poner el foco en la situación de los presos políticos en ese país
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El gendarme argentino Nahuel Gallo declaró este jueves ante la Justicia federal haber sufrido torturas durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026. Su testimonio se incorporó a la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano.
Tras su presentación judicial, Gallo utilizó sus redes sociales para expresar el impacto personal de su declaración. “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela. Volver a esos momentos duele, revivirlos no es fácil”, escribió. Y agregó: “Hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”.
En su descargo público, el gendarme fue categórico al denunciar la existencia de torturas en Venezuela. “El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, sostuvo. Además, reafirmó su inocencia y remarcó que su detención fue injustificada.
Gallo señaló que su declaración busca avanzar en el reclamo judicial y visibilizar una problemática más amplia. “Este es mi momento de exigir justicia, por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”, expresó.
En la misma línea, su esposa, María Alexandra Gómez, respaldó la denuncia y afirmó que fue víctima de torturas y desaparición forzada. “Le hicieron cosas que no me da el corazón para describir”, escribió, al tiempo que anticipó que el proceso judicial recién comienza.
Gallo se presentó como querellante en la causa que investiga a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad. El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal N°2, y del fiscal Carlos Stornelli.
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La investigación se inició en enero de 2023 a partir de una denuncia impulsada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), integrado por referentes políticos, diplomáticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Posteriormente, en junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia presentó una nueva denuncia contra miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en representación de familiares de víctimas, con el patrocinio de la organización InterJust.
Un punto clave del expediente se produjo el 23 de septiembre de 2024, cuando la Cámara Federal ordenó al juez Ramos avanzar con pedidos de captura internacional contra Maduro, su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros catorce funcionarios, por hechos ocurridos contra la población civil desde al menos 2014.
En el marco de esa misma causa, tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de este año, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero su extradición a la Argentina para que sea juzgado en el país.
El expediente, que combina denuncias locales con aportes de organismos internacionales, se consolidó como uno de los principales frentes judiciales que investigan la situación de los derechos humanos en Venezuela fuera de sus fronteras.
La situación de Gallo se vincula con otros casos de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela. A pesar de su liberación en marzo, el abogado Germán Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025.
En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares urgentes a su favor al considerar que su vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable. Entre las medidas solicitadas figuran la confirmación de su paradero, el acceso a atención médica y la posibilidad de comunicarse con su familia y representantes legales.
La resolución también exige a Venezuela informar los cargos en su contra, garantizar su presentación ante un juez y prevenir cualquier tipo de violencia o intimidación, además de asegurar condiciones básicas de detención como acceso a agua potable y alimentación adecuada.
El caso de Gallo se inscribe en un escenario más amplio de cuestionamientos al sistema judicial y penitenciario venezolano. Según datos de la ONG Foro Penal, actualmente hay 454 personas detenidas por motivos políticos en ese país, de las cuales 410 son hombres y 44 mujeres.
Del total, 41 son extranjeros o tienen doble nacionalidad. Además, solo 164 cuentan con condena, mientras que 290 permanecen detenidos sin sentencia firme. La organización también reporta la existencia de 186 militares entre los detenidos y al menos un adolescente.
El testimonio de Gallo no solo se incorpora a una causa judicial en curso, sino que también refuerza las denuncias internacionales sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su decisión de declarar, según expresó, apunta a “romper el silencio” y aportar elementos para el avance de la investigación.
En ese contexto, su presentación ante la Justicia argentina abre una nueva etapa en el expediente y vuelve a poner en el centro del debate la situación de los detenidos y las condiciones de reclusión en el país caribeño.
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