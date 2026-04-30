Al compás de la interna, el PJ volvió a marchar dividido en Plaza de Mayo

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El PJ bonaerense que conduce Axel Kicillof había convocado a marchar junto a la CGT en las vísperas del Día del Trabajador. Fue en acuerdo con los distintos sectores internos y una manera de expresar una postura unificada frente al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la disputa interna pudo más.
El Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador, fue con su propia columna. La Cámpora hizo lo propio con banderas identificatorias y consignas por “Cristina Libre”. Y para completar, un intendente del Conurbano participó de la actividad sin mezclarse con los dos sectores mencionados.
Todo en un mismo día; todo, a pocos metros de distancia.
El kicillofismo cantó presente con funcionarios y algún legislador. Por caso, estuvieron Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Estela Díaz (Mujer y Diversidad Sexual). También se vio al diputado provincial Mariano Cascallares.
La Cámpora armó su propia columna de militantes con banderas identificatorias que se mezclaron con carteles que pedían la libertad de la ex presidenta. De esa actividad participaron algunos legisladores como Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Ariel Archanco.
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Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la movilización y apuntó sus cañones contra la administración de Javier Milei. Advirtió sobre la falta de asistencia del Gobierno nacional en materia alimentaria y señaló que en su distrito está en riesgo la ayuda para más de 40.000 familias. Además, expresó su preocupación por el recorte del Programa Remediar, que garantizaba el acceso a medicamentos esenciales.
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