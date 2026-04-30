Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Al compás de la interna, el PJ volvió a marchar dividido en Plaza de Mayo

Al compás de la interna, el PJ volvió a marchar dividido en Plaza de Mayo
30 de Abril de 2026 | 18:29

Escuchar esta nota

El PJ bonaerense que conduce Axel Kicillof había convocado a marchar junto a la CGT en las vísperas del Día del Trabajador. Fue en acuerdo con los distintos sectores internos y una manera de expresar una postura unificada frente al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la disputa interna pudo más.

El Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador, fue con su propia columna. La Cámpora hizo lo propio con banderas identificatorias y consignas por “Cristina Libre”. Y para completar, un intendente del Conurbano participó de la actividad sin mezclarse con los dos sectores mencionados.

Todo en un mismo día; todo, a pocos metros de distancia.

El kicillofismo cantó presente con funcionarios y algún legislador. Por caso, estuvieron Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Estela Díaz (Mujer y Diversidad Sexual). También se vio al diputado provincial Mariano Cascallares.

La Cámpora armó su propia columna de militantes con banderas identificatorias que se mezclaron con carteles que pedían la libertad de la ex presidenta. De esa actividad participaron algunos legisladores como Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Ariel Archanco.

LE PUEDE INTERESAR

La CGT marchó a Plaza de Mayo: por ahora evitó anunciar un paro general

LE PUEDE INTERESAR

¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes

Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la movilización y apuntó sus cañones contra la administración de Javier Milei. Advirtió sobre la falta de asistencia del Gobierno nacional en materia alimentaria y señaló que en su distrito está en riesgo la ayuda para más de 40.000 familias. Además, expresó su preocupación por el recorte del Programa Remediar, que garantizaba el acceso a medicamentos esenciales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La CGT marchó a Plaza de Mayo: por ahora evitó anunciar un paro general
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar

VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?

Adorni en el Congreso | La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería de La Plata

Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?

Destacan investigación del Hospital San Martín

Se siguen sumando listas para la elección del Colegio de Abogados
Últimas noticias de Política y Economía

La CGT marchó a Plaza de Mayo: por ahora evitó anunciar un paro general

¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes

Un sector del PJ se reúne en Parque Norte para discutir un nuevo armado peronista

Chapadmalal: el Gobierno busca concesionar el complejo turístico
Deportes
¿Domínguez se podrá sostener al frente del Mineiro?
Rayos y tormentas amenazan suspender el GP de F1 de Miami
El equipo del Dibu Martínez perdió la semifinal de ida de la Europa League
Blockx no deja de sorprender, en el Masters 1000 de Madrid
La lesión de Julián Álvarez enciende las alarmas en la Selección
Policiales
Un motociclista de La Plata hospitalizado tras un violento choque en Camino Centenario
Juicio por la muerte de Diego Maradona: el psicólogo aseguró que "estaba excepcional" y negó haberlo aislado
VIDEO. Un motociclista herido tras un choque con una pickup en "la esquina más peligrosa" de La Plata
VIDEO. "Desnudaron" a un adolescente al sufrir un robo camino a la escuela en La Plata
Conmoción en Punta Lara: encontraron el cuerpo del pescador que seguía desaparecido en el Río de la Plata
Espectáculos
¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes
Gimena Accardi y Seven Kayne blanquearon su romance tras una escapada a la Costa Atlántica
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Comenzó el rodaje de "El Sobrino", la nueva película de Damián Szifron con producción de Netflix
Los números: el rating de Gran Hermano es una caja de sorpresas
Información General
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla