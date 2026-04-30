La escultura de la Loba Capitolina de Rómulo y Remo volvió a la Plaza Italia

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La Municipalidad de La Plata volvió a colocar este jueves la figura que se había desprendido de la escultura de la Loba Capitolina ubicada en Plaza Italia.
El inconveniente se había producido cuando una de las piezas que integran el conjunto escultórico —que representa a la loba Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo— se desoldó de su base.
A partir de esta situación, el Municipio intervino para reinstalar el elemento, garantizando su correcta fijación y preservando la integridad de la obra.
Cabe recordar que el monumento fue inaugurado en agosto de 2025 en el marco de la reconstrucción de Plaza Italia, como resultado de un trabajo conjunto entre la gestión del intendente Julio Alak y la comunidad italiana.
La obra, emplazada en el sector sur del espacio verde, constituye una réplica de la emblemática escultura que se conserva en los Museos Capitolinos de Roma.
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