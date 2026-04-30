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¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes

La conductora y el jefe de Gobierno porteño presentaron en sociedad a su bebé con un posteo lleno de emoción

¡Llegó Vito! La primera foto del hijo de Belén Ludueña y Jorge Macri que se hizo viral en las redes
30 de Abril de 2026 | 16:17

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María Belén Ludueña y Jorge Macri ya viven su propio cuento feliz. Este jueves, en el Sanatorio Otamendi, nació Vito, el primer hijo de la pareja, y la noticia no tardó en explotar en redes. Con una imagen tan íntima como conmovedora, mostraron al recién nacido apenas segundos después de llegar al mundo.

“¡Bienvenido, Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos”, escribieron en un posteo conjunto que rápidamente se llenó de likes, corazones y mensajes de famosos y seguidores. Desde el entorno del funcionario confirmaron que “están bien los tres”, llevando tranquilidad y sumando alegría al momento.

Horas antes del nacimiento, Ludueña había compartido una postal muy especial: la última imagen de la pareja antes de convertirse en familia de tres. “Última foto de 2”, escribió, anticipando lo que sería un momento bisagra en su vida.

También se despidió de su panza con un mensaje cargado de emoción: “¡Chau! ¡Te voy a extrañar! Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”. Un cierre simbólico para una etapa muy intensa.

AMOR, POLÍTICA Y TELEVISIÓN

La historia entre Ludueña y Macri parece salida de un guion televisivo. Se conocieron trabajando, entre cámaras y micrófonos, cuando ella hacía una columna en Canal 26.

“Cuando lo conocí dije: ‘Qué buena onda tiene este tipo’”, recordó la periodista en su momento. Aunque al principio hubo prejuicios —por la política y la diferencia de edad—, el vínculo creció hasta consolidarse. En noviembre de 2022 sellaron su amor con una boda elegante en el Hotel Alvear, rodeados de figuras del espectáculo y la política.

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Pero detrás de esta felicidad hubo un camino largo. Ludueña nunca ocultó su deseo de ser madre y habló públicamente de las dificultades que atravesó. “Estoy buscando convertirme en mamá y eso también afecta”, confesó en su momento, entre lágrimas.

El embarazo llegó después de tratamientos de fertilidad y mucha perseverancia. “El camino fue duro… hay momentos de frustración, pero después viene la recompensa”, explicó tiempo atrás.

UNA FAMILIA ENSAMBLADA Y FELIZ

Para Jorge Macri, Vito es su cuarto hijo. Ya es padre de tres, pero este nuevo capítulo lo encuentra —según cuentan— más emocionado que nunca. “Hace rato que no lo veo tan feliz”, aseguró Ludueña, quien destacó el rol de su pareja durante todo el proceso. “Es un bebé súper deseado”, remarcó.

Hoy, con Vito en brazos, la pareja celebra no solo una llegada, sino el final de una historia de búsqueda y el comienzo de otra, mucho más luminosa. Porque en el mundo del espectáculo —y también en la vida real— hay finales que son, en verdad, grandes comienzos.

 

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