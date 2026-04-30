El dólar en baja por tercer día y una fuerte intervención del Banco Central: compró US$ 207 millones

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La divisa volvió a retroceder en todas sus cotizaciones en una semana marcada por mayor oferta del agro y señales oficiales de continuidad
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El dólar cerró la última rueda de la semana en baja y encadenó su tercera caída consecutiva, consolidando una tendencia descendente que se viene afirmando en los últimos días. En el Banco Nación, la cotización minorista retrocedió de $1.415 a $1.410 para la venta, mientras que en el segmento mayorista —referencia clave para el comercio exterior— cayó 0,7% hasta ubicarse en $1.391.
En perspectiva, el movimiento refleja un cambio en la dinámica cambiaria: en abril el dólar minorista acumuló una leve suba de 0,40%, pero en lo que va del año registra una caída de 4,7%, en un contexto de mayor disponibilidad de divisas y menor presión sobre la demanda.
Uno de los factores determinantes de la baja es la aceleración en la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial. Solo el miércoles ingresaron US$ 173,7 millones, llevando el promedio diario de abril a US$ 127 millones, un nivel consistente con la estacionalidad propia de la cosecha gruesa.
Este flujo de dólares no solo incrementa la oferta en el mercado, sino que además contribuye a moderar expectativas de devaluación en el corto plazo, uno de los elementos que históricamente presionan sobre el tipo de cambio.
Según informes privados, la tendencia podría profundizarse en las próximas semanas a medida que avance el ritmo de comercialización del sector.
A la mayor oferta se sumaron señales políticas y financieras que reforzaron la calma cambiaria. El Gobierno logró colocar US$ 850 millones en el mercado local para afrontar vencimientos de deuda, lo que redujo incertidumbres sobre el frente financiero.
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En paralelo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó en las últimas horas la continuidad del esquema cambiario vigente. Ese mensaje fue interpretado por el mercado como una señal de previsibilidad, contribuyendo a descomprimir la demanda de cobertura en dólares.
En este contexto, el Banco Central volvió a tener un rol protagónico. Tras varios días de intervenciones moderadas —con compras diarias por debajo de los US$ 80 millones—, en la última rueda sorprendió con una adquisición de US$ 207 millones.
Se trató de una de las compras más importantes de las últimas semanas y marcó un cambio en la intensidad de la intervención oficial. Con este resultado, la autoridad monetaria acumula US$ 2.769 millones en abril y un total de US$ 7.151 millones en lo que va del año.
El movimiento se dio en una jornada de alto volumen: se operaron US$ 448,3 millones en el segmento de contado y US$ 1.796 millones en el mercado de futuros, lo que evidencia una mayor actividad y profundidad.
En el frente financiero, los activos argentinos mostraron una mejora moderada. Los bonos soberanos avanzaron en promedio 0,7%, lo que permitió una baja del riesgo país del 1%, hasta los 567 puntos básicos.
Si bien la tendencia es positiva, el nivel del indicador aún refleja la cautela de los inversores respecto de la sostenibilidad del programa económico y la evolución del escenario político.
A diferencia de lo que ocurrió en los mercados internacionales, donde predominó el optimismo, la reacción de los activos argentinos fue más tibia.
En Nueva York, el índice Dow Jones Industrial Average subió 1,6% y el Nasdaq Composite avanzó 0,9%, impulsados por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambios la tasa de interés y por buenos resultados corporativos.
Sin embargo, en el plano local el índice Merval apenas rebotó 0,1%, mientras que en Wall Street más de la mitad de los ADRs argentinos cerraron en rojo, con caídas de hasta 3,5%, como en el caso del banco Supervielle.
Analistas coinciden en que, más allá de la mejora en el frente cambiario, persisten interrogantes sobre el rumbo económico. El foco está puesto en la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio macroeconómico y avanzar con reformas estructurales.
También se monitorea la dinámica política, en particular el respaldo legislativo necesario para implementar cambios de fondo. En ese sentido, la construcción de consensos aparece como un factor clave para consolidar expectativas y atraer inversiones.
En lo inmediato, el mercado seguirá atento a la evolución de las liquidaciones del agro, el ritmo de intervención del Banco Central y las señales oficiales sobre la política cambiaria, variables que hoy explican buena parte de la estabilidad observada en el dólar.
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