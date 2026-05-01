Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

Un chofer de Uber moto fue víctima de un violento intento de robo en La Plata, donde dos delincuentes armados le dispararon en plena calle luego de intentar sustraerle la motocicleta con la que trabajaba. El dramático episodio ocurrió ayer a la noche en la zona de la calle 78 entre 11 y 12, en la localidad de Villa Elvira.

La víctima fue identificada como Alejandro Schiano Nestro, de 57 años y es domiciliado en Ensenada, quien al momento del ataque se encontraba realizando viajes para la aplicación.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió luego de que el conductor dejara a una pasajera en el lugar. En ese instante fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en una moto 110cc y que intentaron robarle su motocicleta marca Siam Quirion 150 de color negro.

Siempre de acuerdo al relato oficial, al no poder concretar el robo, los asaltantes efectuaron al menos dos disparos contra el trabajador y escaparon rápidamente de la escena.

Tras un llamado al 911, efectivos policiales y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre fue trasladado consciente al Hospital San Martín, donde constataron que presentaba heridas de arma de fuego en el brazo derecho, a la altura del bíceps, y en la zona de la cadera.

Fuentes médicas indicaron que las lesiones fueron calificadas como leves y que la víctima se encuentra fuera de peligro.

En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo y efectivos de distintas dependencias realizaban en las últimas horas tareas de búsqueda y relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores del ataque.

Por último, la causa fue caratulada como “Tentativa de robo y lesiones” y quedó en manos de la UFI N°9 de La Plata.