Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana

El mes de mayo comenzará con buenas condiciones climáticas en La Plata y la región. Para este viernes 1° de mayo, feriado por el Día del Trabajador, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco durante las primeras horas y temperaturas más templadas por la tarde.

Según el pronóstico del SMN, la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C, en un contexto de vientos leves provenientes del sector norte. De esta manera, el feriado se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares y paseos en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el panorama cambiará de cara al sábado, cuando ingresará aire más frío acompañado por vientos moderados del sur. Para esa jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, con una mínima de apenas 9°C y una máxima que no superará los 17°C.

Asimismo, el día domingo se espera una temperatura mínima de 6º y una máxima que podrá llegar a los 18º.

De esta forma, el primer fin de semana de mayo llegará con mañanas y noches más frías en La Plata, marcando un anticipo del clima otoñal más típico de esta época del año. Por eso, recomiendan salir abrigados durante las primeras horas del día y prestar atención a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.