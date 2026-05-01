Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026

Como todos los meses, Cuenta DNI actualizó sus beneficios para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar unos $150.000 por mes, sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

Todas las promos de Cuenta DNI en mayo:

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica para la compra de combustibles.

- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

- Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

- Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.