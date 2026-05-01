Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026

Se puede ahorrar alrededor de $150.000 utilizando la billetera virtual del Banco Provincia

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
1 de Mayo de 2026 | 07:41

Escuchar esta nota

Como todos los meses, Cuenta DNI actualizó sus beneficios para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar unos $150.000 por mes, sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

Todas las promos de Cuenta DNI en mayo:

- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

LE PUEDE INTERESAR

En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana

LE PUEDE INTERESAR

Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana

- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica para la compra de combustibles.

- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

- Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

- Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cuenta DNI activa los descuentos de mayo 2026: uno por uno, todos los beneficios
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
Últimas noticias de La Ciudad

En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana

Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador
Deportes
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
River le ganó a Bragantino con un gol en el descuento y es líder de su zona
Policiales
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a declarar, lloró y Verónica Ojeda estalló con insultos
Espectáculos
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
"Yo, sin culpa": una sesión de terapia sobre las tablas
Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"? 
Información General
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla