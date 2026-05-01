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EN FOTOS | El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata

Con dos festivales al hilo en el estacionamiento del Estadio Único, la ciudad se prepara para vivir un doblete histórico: viernes de cuarteto y sábado de cumbia ATR con el sello de la Mona

EN FOTOS | El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata

Foto: Nicolás Braicovich

1 de Mayo de 2026 | 18:19

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La Plata tendrá este fin de semana uno de esos planes que no necesitan demasiada explicación: dos noches seguidas de música popular, baile y fiesta en gran escala. En el estacionamiento del Estadio Único, el viernes el cuarteto toma la posta y el sábado será el turno de la cumbia, en una apuesta fuerte que llega de la mano de Carlos 'La Mona' Jiménez.

La historia tiene un condimento especial: había sido el propio ícono cordobés quien, en noviembre pasado, en el marco de su debut escénico en La Plata, donde fue declarado visitante ilustre y donde se le entregó la llave de la Ciudad, había anticipado que el festival desembarcaría en La Plata.

Y ahora, promesa cumplida, la ciudad se convierte en sede de un doble evento que mezcla tradición, actualidad y una convocatoria masiva que promete hacer vibrar la noche platense.

Viernes con los "reyes" del cuarteto

La jornada de hoy se moverá al ritmo del Festival Nacional de Cuarteto, una maratón de 10 horas a puro “tunga tunga” que traerá a La Plata el pulso cordobés en su máxima expresión.

La grilla no deja margen para el descanso: La Mona Jiménez, Ulises Bueno, Damián Córdoba, El Loco Amato, Cachumba, Desakta2, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre.

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Será una noche con impronta bien federal, donde el ADN cordobés se mezcla con el público platense, en un cruce que promete pista llena y clásicos coreados de punta a punta.

Será la primera vez que este festival sale de Córdoba.

Sábado: la cumbia toma el control

Sin respiro, el sábado llega el La Plata Cumbia, otro festival de 10 horas que pone a la ciudad en modo fiesta total.

Encabezado por Damas Gratis, el line up suma a referentes del género como La T y La M, Mario Luis, El Chili Fernández, Tambó Tambó, Damaris, además de Sugar Baby y DJ Debo.

 

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