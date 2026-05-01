En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana

La Municipalidad organizó nuevos operativos veterinarios gratuitos para la próxima semana en Altos de San Lorenzo y Lisandro Olmos en el marco de las políticas destinadas a fomentar el cuidado responsable de animales y ampliar la salud pública.

La iniciativa en Altos de San Lorenzo se extenderá desde el martes 5 hasta el viernes 8 de mayo de 9:00 a 12:00 en el club Villa Lenci, ubicado en 22 y 76, e incluirá vacunación antirrábica por orden de llegada. Asimismo, se realizarán castraciones con turno previo. Según se informó, los cupos para estas fechas ya se encuentran completos.

Por otro lado, en en Lisandro Olmos las jornadas serán del martes 11 al viernes 15 de mayo de 9:00 a 12:00 en la delegación de la localidad, ubicada en 44 entre 196 y 197.

La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario solicitar previamente turno en el lugar a partir del lunes 4 de mayo de 8:00 a 12:00.

Cabe recordar que los perros y gatos mayores de tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia una vez al año para prevenir el contagio y la transmisión de esta enfermedad infecciosa.

Para acceder al servicio de castración, es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata, además de garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 de líquidos.

Los gatos deben ser trasladados dentro de una bolsa de red; y los perros, llevar collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.