Milei pasó por Tucumán y viajó a Hungría

El presidente Javier Milei partió anoche rumbo a Budapest después de participar del Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, donde reiteró que su gobierno “es el mejor de la historia” de nuestro país, tras recordar a Adam Smith.

Fue anoche durante el Foro Económico del NOA. En el aeropuerto lo recibió el gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista aliado.

El economista encaró una nueva travesía internacional, esta vez a Hungría, debido a una invitación que recibió para participar de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), con el objetivo de reunirse con las autoridades locales, incluyendo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

La actividad oficial comenzará el sábado 21 de marzo con una serie de encuentros institucionales.

El regreso a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9 horas para cerrar así una nueva gira exprés marcada por el fortalecimiento de vínculos políticos e ideológicos en el escenario internacional.