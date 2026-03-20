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Política y Economía |En la Justicia tramitan al menos tres expedientes penales por supuesto enriquecimiento ilícito

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Tras el viaje a Punta del Este, le atribuyen una lujosa vivienda y piden investigar presuntas irregularidades en Tecnópolis

Adorni suma denuncias: vuelos, contratos y una casa en un country

Adorni compartió una foto con Milei y se autoratificó en el cargo / x

20 de Marzo de 2026 | 03:09
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sumando complicaciones en la Justicia, donde tramitan contra él varios expedientes penales. La mayoría de ellos vinculados a sus costosos viajes al exterior, pero ayer se agregaron más denuncias atribuyéndole una casa sin declarar en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz y por supuestas irregularidades en la concesión de Tecnópolis.

Al funcionario platense se lo investiga por delitos que podrían encuadrarse bajo la figura de enriquecimiento ilícito y tampoco se descarta un presunto caso de dádivas. Especialmente en lo que respecta a los vuelos privados que realizó con su familia a Punta del Este, el fin de semana largo de carnaval.

Según los recibos que tiene en su poder la Justicia, los pasajes de ida habrían sido pagados por la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y que dijo que lo alojó en su casa de Uruguay.

Los boletos de vuelta formarían parte de un paquete de 10 viajes abonados por otra persona, cuyo nombre por ahora se mantiene en reserva, pero que se trataría de alguien que vive en Uruguay, según fuentes citadas por el diario La Nación.

Se supo también que los recibos de los vuelos fueron entregados por la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A, en respueta a un pedido del juez federal Ariel Lijo.

De acuerdo con ese detalle, por la ida se pagaron 4830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta de los Adorni quedó registrado que se desembolsaron más de 40.000 dólares.

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Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti, que además formó parte de la comitiva oficial que días atrás acompañó al Presidente a Estados Unidos, lo que disparó otra polémica); sus hijos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.

Todo consta en los registros solicitados por Lijo, quien además ordenó que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen la documentación vinculada con el caso, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Una productora ligada a la TV Pública habría pagado uno de los viajes del libertario

Estas y otras medidas de prueba pedidas por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita se enmarcan en la causa iniciada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

De acuerdo con la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete”.

Por otro lado, la fiscalía advirtió en su presentación que, en un primer momento, Grandio dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”. Por lo que requirió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio” sobre el caso, en pos de dilucidar quién y cómo se abonaron los viajes.

MÁS ACUSACIONES

Otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni es la que impulsa la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), que ayer le atribuyó al funcionario la propiedad de una casa de dos plantas en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según la presentación de Pagano, las expensas (que rondarían los $700.000) figuran a nombre de la esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

Y calculó que el valor prmedio de la vivienda “asciende a US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 (...), a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso (...) en torno a los $5.000.000”.

Pagano advirtió que el funcionario no registró esta propiedad en su última declaración jurada, en la que detalló dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata (donación familiar). Además de ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares. El año pasado, su sueldo apenas superó los $2.800.000.

Por todo esto, la diputada pidió a la justicia una serie de medidas de prueba para conocer si la casa pertenece o no a Adorni y Angeletti quienes, según vecinos del aludido country, serían habitués del lugar.

En otro orden, Pagano reclamó investigar presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión de Tecnópolis.
Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios que administraba Adorni habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas.

En ese proceso se advierten posibles vínculos societarios entre las firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Con respecto a la concesión de Tecnópolis -un proceso estimado en más de $183.300 millones-, se menciona la relación entre la consultora +Be (atribuida a la esposa de Adorni) y empresas preseleccionadas para la adjudicación

En este sentido, Pagano pidió investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. 

 

 

 

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