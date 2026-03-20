Macri por recuperar la identidad del PRO, aunque no será oposición

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“Apoyaremos pero no estaremos de acuerdo en todo”, avisó el expreisdente. Optimismo para 2027
Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
El PRO se reunió ayer en el predio capitalino de Parque Norte pero en verdad no ha quedado muy en claro para qué. “Fue un relanzamiento”, explicaron fuentes macristas. Pareció una suerte de punto de partida para recuperar una identidad, una impronta, que se ha visto desdibujada desde que el espacio se convirtió en un aliado de La Libertad Avanza.
La percepción general, digamos, es que el amarillo es hoy cada vez más violeta, con el punto de partida de ese viraje cromático en la alianza de 2023 que le permitió a Javier Milei ganar el balotaje presidencial, la labor de socio parlamentario del Gobierno que sucedió desde entonces y, finalmente, la fusión de listas en muchos distritos del país en las pasadas elecciones de medio término con una lógica casi de sumisión que, en los hechos, redujo la presencia de legisladores macristas en el Congreso.
Ayer Mauricio Macri se puso al frente del evento pero, en definitiva, el mensaje que transmitió fue que hay que seguir apoyando la gestión de Milei, aunque insistió con la idea de que ese respaldo no implica que el PRO esté de acuerdo en todo lo que decide el oficialismo. No será oposición pero tratará de mostrar cierta autonomía, es la lectura posible. Un alquimia difícil de implementar, una prolongación de lo que ha mostrado el partido hasta ahora y que, como dicen los especialistas, lo ha ubicado casi en un “no lugar”.
“Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, dijo Mauricio plantando una pequeña semillita de cara a 2027, año de la próxima elección presidencial. Abundó: “PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país. El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno”.
Macri llegó al acto -en lo formal, una reunión del Consejo Nacional del PRO- con fuertes presiones internas para tirar a la cancha la idea de que el partido que él fundó hace más de 20 años lleve un candidato propio en los próximos comicios presidenciales. Muchos creen que debería ser él mismo; otros plantean alguna figura más renovadora. Pero esa lógica implica enfrentarse con Milei, quien casi seguro buscará la reelección. El ex mandatario pateó esa definición para adelante.
“Somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores”, dijo
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El acto fue bien PRO, con mucho amarillo en las pantallas, globos y demás detalles que remitieron a las épocas en que gobernaban la Nación e incluso en la etapa ascendente del propio Macri, cuando era alcalde porteño. Hoy lo es su primo Jorge, una de las presencias de ayer junto a otros referentes importantes. Como los gobernadores que tiene el partido. El chubutense Nacho Torres y el entrerriano Rogelio Frigerio están obligados a preservar su vínculo con la Casa Rosada por temas de gestión y por eso, intramuros, vienen siendo los que más reparos ponen a hablar de un candidato amarillo para el 27. Aún cuando sus nombres son puestos en la eventual grilla.
Estos dirigentes que administran distritos entienden que aún no tienen margen para desmarcarse de Milei porque sus votantes continúan respaldando el proyecto libertario. Por eso condicionan la idea de la diferenciación total a lo que pase este año con la micro-economía (el bolsillo de la gente, hoy muy golpeado), a la imagen general del Gobierno y a los pasos que dé la oposición dura del lado peronista, que por ahora no atina a plantarle una figura fuerte al Presidente.
Están los amarillos que dicen que algo hay que hacer para frenar las movidas de la Rosada
Enfrente, indignados por las acciones políticas de los dos primeros años de mileismo, están los amarillos que dicen que algo hay que hacer para frenar las movidas de la Rosada que buscaron directamente absorber al PRO dentro de la Libertad Avanza, enfrentarlo en distritos claves como la Capital Federal (donde perdieron por primera vez en dos décadas las elecciones locales frente a los violetas), persiguiendo el objetivo de que no haya más de un sólo liderazgo, el de Milei, en el espectro de centro-derecha.
Además de Mauricio, Jorge Macri, Torres y Frigerio hablaron María Eugenia Vidal, el exintendente de Pinamar, Martín Yeza; el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo; Fernando de Andreis (mano derecha del ex presidente) y Soledad Martínez, jefa comunal de Vicente López.
El gran ausente: el actual ministro de Interior, Diego Santilli, quien, a diferencia de Patricia Bullrich, aún es parte del partido pero en la dinámica mileísta se alista en el “karinismo”. Se sabe: Macri y Karina no están nada bien.
La reaparición de Macri se da en un momento complejo para el Gobierno, con las nuevas revelaciones del caso $LIBRA, los papelones del jefe de Gabinete Manuel Adorni y sus vuelos caros y demás detalles que, hoy por hoy, son insumos para la oposición. No hubo mención alguna a nada de eso de parte de Mauricio. Explicaban ayer que revolver esa herida sería funcional al kirchnerismo.
Más de Macri: “Seis de los nueve ministros trabajaron o fueron candidatos con nosotros; para mí es un orgullo. Pero el que calla cuando debería hablar no protege el cambio, lo debilita”.
“Hay que construir algo sólido, algo que dure. Las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones. El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo, requiere inversión, un Estado pequeño y barato, pero que funcione. Tenemos que aprovechar que no estamos en el gobierno para pensar el futuro.”, completó. De hecho, la consigna del evento fue “Protagonistas del futuro”.
En todo caso, Macri transmitió ayer su hoja de ruta para la reconstrucción del partido, la idea de que no resigna la vocación de poder pero que no es tiempo de adelantar eventuales peleas. En efecto, el PRO se concibe como un partido de poder, nacido para administrar la cosa pública. En la oposición, como cuando gobernó Alberto Fernández, casi no se halla. En el rol de aliado, se ha dividido y diezmado. Eso, irónicamente, lo emparenta a su tan denostado peronismo.
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