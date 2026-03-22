El hombre que se despidió de las noticias… con más medias que nadie

Durante años, quienes encendían la televisión para ver las noticias en CBS Filadelfia no solo se informaban sobre la actualidad: también se llevaban una sonrisa al descubrir las llamativas medias de su conductor estrella. Jim Donovan, histórico presentador del canal y hoy retirado, convirtió su gusto por el calzado colorido en un récord mundial Guinness al reunir la colección más grande de medias del planeta. Lo que empezó como una elección personal frente a cámara pronto llamó la atención de los televidentes. Los comentarios no tardaron en llegar y, con ellos, los regalos. Admiradores de todas partes comenzaron a enviarle pares cada vez más originales, incluidos algunos con estampados insólitos… y otros con la propia cara de Donovan. Con el tiempo, la colección creció hasta alcanzar los 1.531 pares únicos, cifra que el Libro Guinness de los Récords confirmó oficialmente justo cuando Donovan se despedía de la televisión.

Lograrlo fue la concreción de un viejo sueño: de niño, había hojeado el famoso libro imaginando si algún día aparecería en sus páginas. Hoy, lejos del estudio, Donovan celebra un retiro con récord incluido y demuestra que incluso un detalle tan cotidiano como unas medias puede convertirse en una historia extraordinaria. A veces, la fama también se construye… desde los pies.