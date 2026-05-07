El hermano de Manuel Adorni anunció que sorteará becas para los estudiantes de colegios secundarios en La Plata

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, anunció en su cuenta de Instagram una convocatoria dirigida a estudiantes de colegios secundarios que residan en La Plata. El objetivo de este proceso es apoyar económicamente a los jóvenes en su proceso educativo y “transparentar” el cupo de becas que se le otorga a cada legislador.

El hermano de Manuel Adorni, que ocupa una banca en la Cámara de Diputados bonaerense desde diciembre del 2025, señaló que se evaluará cada caso en particular y que tendrán prioridad los estudiantes que más lo necesiten o se destaquen por su compromiso educativo.

“ La Cámara de Diputados otorga a cada Diputado un cupo de becas. Con mi equipo, decidimos transparentar la situación y que nadie se quede afuera”, destacó el legislador de La Libertad Avanza.

El monto de la beca se acreditará automáticamente todos los meses a través del Banco Provincia. “Si el recurso se va a otorgar, al menos que sea abierta la convocatoria y todos puedan tener la posibilidad. Creo en el esfuerzo, en el mérito y en generar oportunidades reales”, remarcó.

¿Cómo hay que hacer para inscribir a un estudiante?

Adorni publicó un formulario de Google para que los estudiantes del colegio secundario puedan inscribirse. Allí, cada madre, padre o tutor responsable del alumno deberá ingresar el nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, institución a la que asiste y promedio.