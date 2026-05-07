Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El hermano de Manuel Adorni anunció que sorteará becas para los estudiantes de colegios secundarios en La Plata

El hermano de Manuel Adorni anunció que sorteará becas para los estudiantes de colegios secundarios en La Plata
7 de Mayo de 2026 | 16:55

Escuchar esta nota

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, anunció en su cuenta de Instagram una convocatoria dirigida a estudiantes de colegios secundarios que residan en La Plata. El objetivo de este proceso es apoyar económicamente a los jóvenes en su proceso educativo y “transparentar” el cupo de becas que se le otorga a cada legislador.

El hermano de Manuel Adorni, que ocupa una banca en la Cámara de Diputados bonaerense desde diciembre del 2025, señaló que se evaluará cada caso en particular y que tendrán prioridad los estudiantes que más lo necesiten o se destaquen por su compromiso educativo.

 

La Cámara de Diputados otorga a cada Diputado un cupo de becas. Con mi equipo, decidimos transparentar la situación y que nadie se quede afuera”, destacó el legislador de La Libertad Avanza.

El monto de la beca se acreditará automáticamente todos los meses a través del Banco Provincia. “Si el recurso se va a otorgar, al menos que sea abierta la convocatoria y todos puedan tener la posibilidad. Creo en el esfuerzo, en el mérito y en generar oportunidades reales”, remarcó.

¿Cómo hay que hacer para inscribir a un estudiante?

Adorni publicó un formulario de Google para que los estudiantes del colegio secundario puedan inscribirse. Allí, cada madre, padre o tutor responsable del alumno deberá ingresar el nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, institución a la que asiste y promedio.

A su vez, cada adulto responsable está obligado a dar su DNI y nombre completo. También, contará con la posibilidad de especificar el ingreso mensual aproximado de la familia, aunque no es obligatorio completarlo en el formulario.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

Vélez-Gimnasia: casi un clásico de los ‘90

Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Cruce Milei - Bullrich por la situación de Adorni

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
+ Leidas

La transformación del Estadio Único: qué se sabe de la llegada del Hard Rock Cafe a La Plata

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco

La buena noticia para visitar a Flamengo

Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Estudiantes sumó un punto que vale ante Cusco
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez

Agobiados por la falta de recursos, intendentes reclaman que un fondo sea de libre disponibilidad

VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito

Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Deportes
Es el último de Panini: la decisión de la FIFA que genera dolor entre los coleccionistas de álbumes
VIDEO.- Amondarain y el impacto de la altura en Cusco: “La falta de aire nos afectó a todos”
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Qué bien Cetré ve: el colombiano renovó hasta 2028 con Estudiantes de La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco
Información General
La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus
El frío y las articulaciones no se llevan bien en otoño: por qué el cuerpo duele más en esta estación del año
Se supo: ¿Por qué te cuesta tanto conciliar el sueño?
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
Policiales
VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real" 
VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa
Espectáculos
Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera
Ordenan la detención de Felipe Pettinato por una causa de estafas
VIDEO. En el show de Jimmy Fallon sonó cumbia argentina: Trueno "tiró pasos" con 'Turrazo'
Se fue Yipio de Gran Hermano, qué pasó con el rating de la casa más famosa
Reinas de la moda: Madonna y Anna Wintour en la gala de Dolce & Gabbana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla