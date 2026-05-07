El hermano de Manuel Adorni anunció que sorteará becas para los estudiantes de colegios secundarios en La Plata

VIDEO.- Otros dos comercios de La Plata bajan la persiana: alquileres impagables, servicios por las nubes y poca venta, detrás del fenómeno
VIDEO.- Otros dos comercios de La Plata bajan la persiana: alquileres impagables, servicios por las nubes y poca venta, detrás del fenómeno
El Concejo Deliberante aprobó el incremento en la tarifa de taxis en La Plata
Agobiados por la falta de recursos, intendentes reclaman que un fondo sea de libre disponibilidad
VIDEO. Choque y vuelco en el Camino Centenario: una camioneta perdió el control tras una brutal colisión
“Tenemos una crisis de eficacia”: Gustavo Marín asumió como decano de Medicina de la UNLP y anunció cambios en el Plan de Estudios
El Tren Roca no llegará a La Plata este fin de semana: qué pasó y cuándo volverá el servicio
Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para definir la validez
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Intensa búsqueda de los pasajeros que dejaron el crucero antes de que se confirmara el brote de hantavirus
La Plata quedó en la mitad de un ranking de ciudades de Argentina: cuál es la cifra preocupante
La OMS le pidió a Argentina que reconsidere su salida, durante el ascenso de casos de hantavirus
Hilario: el legado de Ranchos que conquista el centro de la Ciudad
Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento
Estudiantes de enfermería concientizan sobre el lavado de manos en el centro platense
Shakira presentó la canción del Mundial 2026 y suma otro hito histórico a su carrera
Es el último de Panini: la decisión de la FIFA que genera dolor entre los coleccionistas de álbumes
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real"
VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, anunció en su cuenta de Instagram una convocatoria dirigida a estudiantes de colegios secundarios que residan en La Plata. El objetivo de este proceso es apoyar económicamente a los jóvenes en su proceso educativo y “transparentar” el cupo de becas que se le otorga a cada legislador.
El hermano de Manuel Adorni, que ocupa una banca en la Cámara de Diputados bonaerense desde diciembre del 2025, señaló que se evaluará cada caso en particular y que tendrán prioridad los estudiantes que más lo necesiten o se destaquen por su compromiso educativo.
“La Cámara de Diputados otorga a cada Diputado un cupo de becas. Con mi equipo, decidimos transparentar la situación y que nadie se quede afuera”, destacó el legislador de La Libertad Avanza.
El monto de la beca se acreditará automáticamente todos los meses a través del Banco Provincia. “Si el recurso se va a otorgar, al menos que sea abierta la convocatoria y todos puedan tener la posibilidad. Creo en el esfuerzo, en el mérito y en generar oportunidades reales”, remarcó.
Adorni publicó un formulario de Google para que los estudiantes del colegio secundario puedan inscribirse. Allí, cada madre, padre o tutor responsable del alumno deberá ingresar el nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, institución a la que asiste y promedio.
A su vez, cada adulto responsable está obligado a dar su DNI y nombre completo. También, contará con la posibilidad de especificar el ingreso mensual aproximado de la familia, aunque no es obligatorio completarlo en el formulario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí