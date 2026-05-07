Gestiones para la unidad en la UCR bonaerense

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La máxima dirigencia del radicalismo bonaerense continuaba negociando una lista de unidad para evitar la interna convocada para el 7 de junio. En medio de varias pujas sin resolver, los tres espacios principales apuraban un entendimiento que tienen plazo para sellar hasta mañana a la medianoche.
En principio, existe un principio de acuerdo entre dos grupos: Adelante Buenos Aires que lidera el senador nacional Maximiliano Abad, y Futuro, que responde al esquema del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. La idea que gana terreno en la mayoría del partido es que se integre a ese esquema el armado que se referencia con el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.
Según trascendió en fuentes partidarias, los tironeos tienen que ver con los espacios que pretende cada grupo. Abad y Futuro avanzaron por su lado en definir que el Comité Provincia será presidido por un dirigente cercano al senador nacional. El esquema de Pullaro presidiría la Convención bonaerense, el organismo encargado de definir la política de alianzas electorales.
Para el Comité se menciona los nombres del concejal marplatense Ariel Bordaisco y de la intendenta de General Arenales, Erica Revilla. También se habla del propio Abad, pero el senador no tendría intenciones de volver a presidir el partido bonaerense.
En el caso de la Convención, en Futuro se habla del diputado provincial Matías Civale, También se menciona al ex legislador Pablo Domenichini y al platense Pablo Nicoletti.
El primer foco de tensión tiene que ver con que el sector de Fernández reclamaría división de cargos en partes iguales con los otros dos grupos. Pero Adelante y Futuro estarían dispuestos a cederle 4 representantes en la mesa de del Comité para quedarse con 8 cada uno. Esa misma distribución pretenderían para el resto de las representaciones entre los miembros de la Convención y en los delegados al Comité Nacional y convencionales nacionales.
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En ese contexto de fricción, no se descartaba que el sector de Fernández pudiera terminar presentando una lista propia que podría ser encabeza por el diputado nacional Pablo Juliano.
La negociación, mientras tanto, continúa.
Los radicales llegan a esta encrucijada luego de transitar procesos traumáticos. En primera instancia, una renovación de autoridades que terminó judicializada y con la conformación de conducciones de “contingencia” como vía de escape a una intervención.
Por el otro, los sucesivos derrapes electorales, tanto en los comicios bonaerenses de septiembre del año pasado como los nacionales de octubre, que dejaron el partido centenario con representaciones legislativas históricamente menguadas.
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