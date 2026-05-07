Manuel Adorni con Alejandro Fantino en Neura: "La Justicia va a aclarar todo y ahí si voy a hablar"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar explicaciones: "Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio".

En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. "Porque sabe la verdad", lanzó. También dijo que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y "nadie habló".

"Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así".

LEA TAMBIÉN Apareció un nuevo departamento de Manuel Adorni en La Plata que no aparecía en la última declaración jurada

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la senadora de La Libertad Avanza, quien pidió que presente su declaración jurada: "Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada".

El jefe de Gabinete le expresó su agradecimiento por el apoyo que le hizo públicamente el presidente Javier Milei. "Me emociona mucho el apoyo desde lo humano y espiritual del Presidente. Él tampoco ejecutaría a una persona que considera que es leal", señaló.

Además, aseguró que tiene confianza en el fallo que dictará la Justicia sobre su causa sobre presunto enriquecimiento ilícito. "Confío en la Justicia, confío en el proceso y confío en mí. Confío en que la Justicia va a aclarar todo. Este proceso me hizo aprender muchas cosas", dijo.

El funcionario también remarcó "la contención familiar" sobre todo el escándalo que vive con su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. “Uno solo no viviría lo que sufren los que te acompañan, daría mi vida para que ellos no sufran, pero estando solo no tendrías ese apoyo. No sé qué pasaría si estuviese solo. El apoyo es clave”, dijo Adorni.