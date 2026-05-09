Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

Policiales |Persianas rotas y locales saqueados

Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

Una de las filmaciones

9 de Mayo de 2026 | 02:27
Edición impresa

La preocupación crece entre comerciantes y vecinos de la zona de Plaza Rocha, donde en las últimas semanas se viene registrando una preocupante seguidilla de robos a locales bajo una misma modalidad: persianas violentadas durante la madrugada y cuantiosos botines en cuestión de minutos.

El último caso que encendió nuevamente las alarmas ocurrió en un kiosco-almacén ubicado en calle 8 entre 61 y 62, donde su propietario se encontró con un escenario devastador al llegar a primera hora de la mañana: la persiana había sido forzada, la puerta violentada y el interior revuelto.

Según denunció, los delincuentes se llevaron un celular utilizado para cobros electrónicos, mercadería, cigarrillos por una importante suma, fiambres y otros productos. Pero además, tras acceder al teléfono sustraído, realizaron movimientos desde una billetera virtual vinculada al comercio, solicitando préstamos y efectuando transferencias que incrementaron aún más el perjuicio económico.

Lo que en un principio parecía un robo aislado pronto mostró otra dimensión. Las cámaras de seguridad del comercio registraron el ingreso de tres jóvenes cerca de las 2.30 de la madrugada, y ese material resultó clave para los investigadores.

De acuerdo a fuentes, el análisis de esas imágenes y otros testimonios permitió vincular a los mismos sospechosos con al menos otros tres hechos cometidos durante la misma noche bajo idéntica modalidad: un verdadero raid delictivo que incluyó ataques a un local de venta de envases, otro comercio de barrio y una fábrica de pastas, todos en un radio cercano.

Con esos elementos, los pesquisas lograron identificar a uno de los presuntos implicados, un adolescente de 17 años con frondoso prontuario, quien además tenía un pedido de captura activo por otra causa de robo.

LE PUEDE INTERESAR

Atacaron a piedrazos un micro de la línea 307

LE PUEDE INTERESAR

Una publicidad en redes, una falsa tienda online y una vecina estafada

El operativo para ubicarlo terminó en las últimas horas, cuando personal policial lo localizó en la zona de 65 y 120. Según trascendió, al momento de su arresto llevaba la misma ropa que había sido registrada en los videos de vigilancia durante los ataques.

Ahora los investigadores intentan determinar quiénes fueron sus cómplices y si esta banda está detrás de otros hechos similares denunciados en ese sector de la Ciudad. Mientras tanto, comerciantes de la zona de Plaza Rocha vuelven a reclamar mayor presencia policial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Denuncian incidentes y agresiones entre alumnos en la Facultad de Psicología de la UNLP

VIDEO.- Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos

Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos para el fin de semana

A Estudiantes el punto ante Cusco le dio aire para lo que se viene

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

Cuál fue la respuesta de Cristina Pérez tras ser acusada por Adorni de “traición”

VIDEO. La Plata: se metió a un departamento trepando un poste, entró por la ventana y terminó escondido debajo de la cama
+ Leidas

Hubo acuerdo y Emiliano Balbín presidirá la UCR bonaerense

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Federico Ayllón será el nuevo titular del radicalismo platense

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local

La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial

Reclamos por una supuesta caída de cobertura del IOMA

El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Últimas noticias de Policiales

“Buscaba las llaves para irse”: un relato clave en la causa Rocío Alvarito

Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría

La historia criminal de “Mantecoso” en La Plata

Nuevo golpe de los “falsos inquilinos” en La Plata
Espectáculos
Brillando fuerte Mirtha se curó y ya está lista para volver
“Hoy no”: la respuesta de Pampita cuando le preguntaron por un nuevo amor
¿El fantasma de Brandoni?: un suceso ¿paranormal? en el Multitabarís generó revuelo
El ratón quiere a Wanda: Disney habría rechazado un reality de Mauro y La China
“Estoy pleno”: Guillermo Francella, feliz por el Platino de Honor
La Ciudad
Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses
En algunos barrios sale agua marrón o por goteo
VIDEO. Silbidos, una promesa y 6 décadas de amor
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Demanda millonaria de la Comuna a Aloise
Información General
Influencers creados con IA: un fenómeno que mueve millones
Los números de la suerte del sábado 9 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Deportes
Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia
El Pincha espera atento el fallo de Conmebol
Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
Última práctica para que Pereyra defina los once
Boca busca algo más que la clasificación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla