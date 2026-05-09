Golpe tras golpe: desbaratan parte de una banda que atacó comercios en la zona de Plaza Rocha

La preocupación crece entre comerciantes y vecinos de la zona de Plaza Rocha, donde en las últimas semanas se viene registrando una preocupante seguidilla de robos a locales bajo una misma modalidad: persianas violentadas durante la madrugada y cuantiosos botines en cuestión de minutos.

El último caso que encendió nuevamente las alarmas ocurrió en un kiosco-almacén ubicado en calle 8 entre 61 y 62, donde su propietario se encontró con un escenario devastador al llegar a primera hora de la mañana: la persiana había sido forzada, la puerta violentada y el interior revuelto.

Según denunció, los delincuentes se llevaron un celular utilizado para cobros electrónicos, mercadería, cigarrillos por una importante suma, fiambres y otros productos. Pero además, tras acceder al teléfono sustraído, realizaron movimientos desde una billetera virtual vinculada al comercio, solicitando préstamos y efectuando transferencias que incrementaron aún más el perjuicio económico.

Lo que en un principio parecía un robo aislado pronto mostró otra dimensión. Las cámaras de seguridad del comercio registraron el ingreso de tres jóvenes cerca de las 2.30 de la madrugada, y ese material resultó clave para los investigadores.

De acuerdo a fuentes, el análisis de esas imágenes y otros testimonios permitió vincular a los mismos sospechosos con al menos otros tres hechos cometidos durante la misma noche bajo idéntica modalidad: un verdadero raid delictivo que incluyó ataques a un local de venta de envases, otro comercio de barrio y una fábrica de pastas, todos en un radio cercano.

Con esos elementos, los pesquisas lograron identificar a uno de los presuntos implicados, un adolescente de 17 años con frondoso prontuario, quien además tenía un pedido de captura activo por otra causa de robo.

El operativo para ubicarlo terminó en las últimas horas, cuando personal policial lo localizó en la zona de 65 y 120. Según trascendió, al momento de su arresto llevaba la misma ropa que había sido registrada en los videos de vigilancia durante los ataques.

Ahora los investigadores intentan determinar quiénes fueron sus cómplices y si esta banda está detrás de otros hechos similares denunciados en ese sector de la Ciudad. Mientras tanto, comerciantes de la zona de Plaza Rocha vuelven a reclamar mayor presencia policial.