Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico

En la jornada de ayer, se registró un episodio de inseguridad en pleno centro platense. Ocurrió en un edificio ubicado en 10 entre 51 y 53, donde delincuentes ingresaron a un departamento del segundo piso y provocaron destrozos. El dueño es un abogado.

El hecho fue advertido por una empleada doméstica que llegó al lugar para trabajar y encontró el interior completamente revuelto, por lo que dio aviso a la Policía. Al arribar, los efectivos constataron desorden generalizado, muebles dañados y pertenencias tiradas en el suelo.

El propietario de la vivienda, un hombre de 85 años, informó que en principio detectó el faltante de joyas, entre ellas un reloj y cadenas de oro.

Por estas horas se busca determinar cómo ingresaron los autores, ya que no se brindaron precisiones sobre accesos forzados. En el lugar trabajó Policía Científica.