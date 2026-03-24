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Policiales |NO PARAN LOS ROBOS A CONDUCTORES DE APLICACIONES

Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle

En Barrio Norte, un chofer que llegaba con un viaje desde CABA, sufrió una pesadilla. Otro caso con detenidos en Villa Castells

24 de Marzo de 2026 | 02:52
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La inseguridad golpea cada vez con mayor fuerza a los conductores de aplicaciones en La Plata, la Región y el AMBA, donde cada vez son más frecuentes los robos bajo la modalidad de falsos pasajeros.

En las últimas horas se conocieron dos hechos que reflejan el nivel de riesgo al que se exponen quienes trabajan trasladando personas, muchas veces sin ningún tipo de protección.

Uno de los casos ocurrió durante la madrugada de ayer, cuando un chofer de Cabify aceptó un viaje en la zona de Palermo con destino a nuestra Ciudad.

El recorrido, valuado en más de 55 mil pesos, parecía normal hasta que al llegar a calle 38 entre 3 y 4, en el corazón del Barrio Norte platense, una zona que no está excenta de episodios delictivos, ni nada que se le parezca, aunque no es un punto de los considerados más calientes.

El pasajero -que se había mostrado tranquilo durante todo el trayecto- sacó un cuchillo tipo navaja desde el asiento trasero y se lo apoyó en el cuello. “Dame todo”, le exigió.

Bajo amenaza, el conductor entregó el dinero en efectivo que llevaba, unos 110 mil pesos, además de su celular y otros objetos personales.

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El delincuente escapó a pie y la víctima, en estado de shock, se dirigió a la comisaría más cercana para radicar la denuncia. No estaba demasiado lejos. El destino fue la segunda.

A plena luz del día, otro episodio dejó en evidencia la misma mecánica delictiva.

Esta vez la víctima fue una conductora de Uber, atacada por dos hombres que habían solicitado un viaje en 12 y 507 bis, Villa Castells.

Según testigos, los agresores actuaron con extrema violencia: la tomaron del cuello para asfixiarla y le robaron el celular y la billetera, incluso intentando llevarse el auto.

El hecho generó tensión entre vecinos, que alertaron rápidamente a la Policía. Los sospechosos fueron localizados a pocos metros, escondidos entre pastizales y, por suerte, detenidos.

Estos casos no son aislados. Por el contrario, forman parte de una seguidilla de robos que vienen denunciando choferes de distintas plataformas, quienes advierten sobre la falta de medidas de seguridad y controles efectivos.

La modalidad se repite: viajes largos o hacia zonas periféricas, pasajeros que simulan normalidad y ataques sorpresivos, casi siempre desde el asiento trasero.

Trabajar de noche o trasladarse hacia barrios alejados del centro se ha vuelto especialmente peligroso.

La escasa iluminación, la falta de cámaras y la limitada presencia policial generan un escenario ideal para los delincuentes, mientras que los conductores quedan completamente expuestos.

Muchos trabajadores del sector aseguran que viven con miedo, pero que no tienen otra opción que seguir trabajando.

La necesidad económica pesa más que el riesgo, en un contexto donde cada viaje puede convertirse en una situación límite.

La problemática crece y pone en agenda la urgencia de reforzar la seguridad para quienes, día a día, salen a ganarse el sustento en la calle.

La modalidad, de todas maneras, es compleja, ya que debería prevenirse, por ejemplo, con mayor cantidad de controles viales e identificaciones tanto de choferes como pasajeros. En puntos fijos y móviles.

Además, estando sentado, con el cinturón colocado, los movimientos de los choferes son limitados. Casi sin escapatoria. Lo que se llama habitualmente, “carne de cañón”.

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En Barrio Norte asaltaron a un chofer de Cabify que vino de CABA / Web

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