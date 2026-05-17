Messi brilló con gol y asistencia en la victoria del Inter de Miami por 2-0 ante el Portland Timbers

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La espera terminó de la mejor manera para los fanáticos del Inter de Miami. En una noche que quedará grabada en su historia, el equipo de Florida logró su primera victoria en su nuevo estadio, y lo hizo con una actuación destacada de su máxima figura: Lionel Messi. Las Garzas se impusieron por un sólido 2-0 ante Portland Timbers y treparon por el momento a la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).
El show del capitán de la Selección Argentina comenzó a los 30 minutos del primer tiempo. Messi inició una jugada en tres cuartos de cancha abriendo el balón para Luis Suárez; el uruguayo filtró un pase preciso para Telasco Segovia y el venezolano, con una genialidad de taco, habilitó la llegada del rosarino. De frente al arco, el "10" no perdonó y sacó un zurdazo letal y preciso para colgar el 1-0.
Antes del descanso, la jerarquía de Messi volvió a frotar la lámpara. A pura gambeta y habilidad, se filtró en el área rival desparramando defensores y asistió de manera perfecta a Germán Berterame, quien solo tuvo que empujarla para sellar el 2-0 definitivo que sentenció el encuentro.
Con esta victoria, el Inter de Miami trepó momentáneamente a lo más alto de la Conferencia Este con 28 puntos, superando la línea de Nashville SC (27), que todavía debe disputar su partido de la fecha. El próximo desafío para el conjunto rosa será el domingo 24 de mayo, cuando le toque visitar al Philadelphia Union a partir de las 20:00 hora de Argentina, buscando revalidar su gran presente en la MLS.
POR MES*
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