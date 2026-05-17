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Política y Economía

Nueva interna: Villarruel cruzó al Gobierno por un caso de sobreprecios en la Fuerza Aérea

Nueva interna: Villarruel cruzó al Gobierno por un caso de sobreprecios en la Fuerza Aérea
17 de Mayo de 2026 | 20:35

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Un supuesto caso de sobreprecios por la compra de un avión en mal estado para la Fuerza Aérea volvió a despertar el descontento de la vicepresidente Victoria Villarruel contra el gobierno de Javier Milei, ya que pidió la renuncia de los funcionarios implicados en el caso.

“Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. A quien responden estos uniformados?”, manifestó la titular del Senado en su cuenta de X.

Las declaraciones de la vicepresidenta no se terminaron con este posteo. Luego de recibir varias respuestas en su contra, en su mayoría de seguidores afines a Milei, aprovechó un comentario a favor suyo explayarse. “Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

El nuevo cuestionamiento de Villarruel al oficialismo llegó a partir de un artículo del Diario Clarín que advertía sobre una licitación realizada el año pasado con sospechas de direccionamiento y sobreprecios para adquirir “una aeronave de transporte mediano” por US$4.085.000. En ese sentido, la operación fue US$1.785.000 más cara que lo que costaba comprar el mismo avión en mejores condiciones.

Asimismo, el proceso de licitación se resolvió en apenas dos semanas, favoreciendo a la empresa Regional One Inc. A su vez, se detectó que el avión ya estaba pintado con los colores de la Fuerza Aérea desde 2023, dos años antes de que se iniciara formalmente el concurso de ofertas en mayo de 2025.

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