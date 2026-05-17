Flamengo empató 1 a 1 ante Paranense y dejó dudas en la previa del choque con Estudiantes

Bajo la atenta mirada de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, Flamengo igualó por 1-1 ante Athletico Paranense en condición de visitante, y llega de capa caída al duelo copero del miércoles ante Estudiantes en el Maracaná.

Con mayorías de titulares, el Mengao sumó su segundo partido al hilo sin victorias y perdió la chance de acortar la brecha de puntos que le lleva Palmeiras en la primera colocación de la tabla del Brasileirao.

El conjunto de Río de Janeiro no entró bien en la sintonía de juego y el Paranaense lo castigó a los 11 minutos del primer tiempo con el gol del colombiano Stive Mendoza que tras un remate mansito dentro del área venció la débil valla de Agustín Rossi.

Sin embargo, en el epílogo del encuentro, Pedro puso el partido en tablas, después de recibir un pase al medio de Henrique y rematar ante la floja respuesta del guardameta. Ya en el final, Danilo fue expulsado.

De esta manera, Flamengo no llega de la mejor manera al duelo frente a Estudiantes. El Fla formó con: Rossi; Varela,, Léo Pereira, Sandro; Ortiz, Ñíguez, Carrascal; Paquetá, Lino, Pedro.