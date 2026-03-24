Israel redobla la ofensiva y no frena los ataques

El primer ministro de Benjamín Netanyahu reafirmó ayer que Israel continuará sus ataques en Irán y Líbano, en medio de una creciente escalada militar en la región.

En un discurso televisado, el mandatario aseguró que su gobierno busca consolidar lo que calificó como “logros significativos” en el terreno, mientras explora la posibilidad de un acuerdo que garantice los intereses estratégicos del país.

Según explicó, tras una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, existe una oportunidad para traducir los avances militares en una salida diplomática.

Sin embargo, dejó en claro que las operaciones no se detendrán. “Estamos golpeando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos asestando duros golpes a Hezbolá”, afirmó, en referencia al grupo chiita libanés. Netanyahu también sostuvo que en los últimos días fueron abatidos dos científicos vinculados al desarrollo nuclear iraní, y anticipó que podrían producirse nuevas acciones similares.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí adelantó que tanto Israel como Estados Unidos intensificarán significativamente los ataques contra objetivos iraníes en los próximos días.

OFENSIVA SOBRE TEHERÁN

En ese contexto, las Fuerzas Armadas israelíes informaron haber lanzado una amplia ofensiva aérea sobre Teherán. Entre los blancos alcanzados se encuentra uno de los principales cuarteles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de otras instalaciones estratégicas vinculadas a la seguridad y producción armamentística.

De acuerdo con el parte oficial, los ataques apuntaron a centros de fabricación de armas, instalaciones de investigación tecnológica y sitios relacionados con misiles balísticos y ojivas. También se señaló que el cuartel atacado era clave para coordinar operaciones y dirigir a la fuerza paramilitar Basij.

Medios iraníes reportaron múltiples explosiones en distintos puntos de la capital, mientras equipos de rescate trabajaban entre los escombros de edificios afectados, en medio de denuncias por víctimas civiles. La Media Luna Roja iraní confirmó que buscaba a personas atrapadas, incluido un niño, tras uno de los bombardeos.

El Ejército israelí aseguró que se tomaron medidas para reducir daños colaterales, mediante el uso de municiones de precisión y tareas de inteligencia.

No obstante, la ofensiva marca un nuevo capítulo en la tensión regional, con un escenario que combina presión militar y eventuales negociaciones, pero sin señales inmediatas de desescalada.