Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El jueves en la gobernación

Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios

Citó a los 135 alcaldes para analizar “consecuencias” del gobierno de Milei en el sistema productivo bonaerense

Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios

kicillof convocó a los intendentes para evaluar la crisis/archivo

24 de Marzo de 2026 | 02:12
Edición impresa

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia a una reunión en la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.

El encuentro se realizará el jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá carácter amplio, ya que fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores. La convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.

La iniciativa se da en un contexto de fuerte tensión financiera. Desde la administración provincial advierten por una caída de la coparticipación, una baja en la recaudación producto de la recesión y una deuda millonaria que la Nación mantiene con la Provincia. Según estimaciones oficiales, los compromisos impagos superan los 15 billones de pesos, incluyendo fondos para obras públicas paralizadas, programas discontinuados y transferencias específicas.

IMPACTO EN LOS MUNICIPIOS

En ese marco, el Gobierno bonaerense busca construir un diagnóstico conjunto con los intendentes y coordinar medidas frente a un escenario que califican como crítico. La situación impacta de lleno en los municipios, que enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, pagar salarios y continuar obras, al tiempo que aumenta la demanda de asistencia social.

Además, la cumbre se inscribe en una estrategia política más amplia de la Provincia, que combina reclamos judiciales ante la Corte Suprema por fondos adeudados con la búsqueda de respaldo territorial de los jefes comunales para enfrentar el ajuste nacional. La reunión contará con la presencia del gabinete provincial, que expondrá un panorama económico y productivo ante los intendentes.

Como viene publicando este diario, el enfriamiento de la economía comenzó a sentirse tanto en el sector público como en el privado, donde peligra la cadena de pagos, mientras crecen los comercios y las industrias pymes que cierran sus puertas o reducen la producción de sus plantas, ante la falta de consumo.

LE PUEDE INTERESAR

La inflación no baja y apuntan a 3% para este mes

LE PUEDE INTERESAR

El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo

La convocatoria es para los 135 intendentes, en el Salón Dorado de la Gobernación

Una de las consecuencias directas que se evaluarán en la reunión convocada por el Gobernador es la de la consecuente caída de la recaudación provincial, la que tiene su correlato en la cobrabilidad de las tasas municipales y las administraciones locales, al tiempo que se incrementa la demanda de ayuda social en los territorios.

El dato de relevancia es también que el Gobernador convocó a todos los intendentes bonaerenses, tanto los propios como los de la oposición, y los del Conurbano como los del interior.

Planea exponer un repaso de la delicada situación económico financiera que atraviesa la administración provincial, por la que su gobierno reclama al de Javier Milei una deuda por 22 billones de pesos, luego de recortes a programas que llegaban a la Provincia, a través de la Ansés y en el marco de una desventajosa posición de la provincia de Buenos Aires en el sistema de coparticipación federal de impuestos.

La semana pasada, el ministro de Economía provincial, Pablo López, y otros funcionarios del gobierno kicillofista fueron convocados por la Corte Suprema de Justicia a la primera audiencia con representantes de la Ansés para exponer el reclamo de fondos a esa caja previsional.

Kicillof viene denunciando y remarcando la situación de “asfixia” financiera en la que se encuentra la Provincia, producto de la falta de envío de fondos y el freno de la obra pública, dispuestos por el gobierno del presidente, Javier Milei, así como las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de empleos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
+ Leidas

Nunca más

Los números de la suerte del martes 24 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las redes sociales, la nueva amenaza para la democracia

Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta

Las estructuras democráticas

Martilleros: se viene una fuerte puja electoral

Murió el dueño del sitio OnlyFans

Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado
Últimas noticias de Política y Economía

A 50 años del Golpe: acto y movilización en Plaza de Mayo

En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno

Alak encabezó emotiva jornada en el Salón Dorado

La suerte de Adorni, en manos de los Milei: “Se va a ir cuando ellos decidan”
Policiales
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Murieron dos perros por un incendio en Berisso
Millonario ataque en una verdulería de Abasto
Información General
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans
Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022
Nunca más
En defensa de la vida
Espectáculos
VIDEO.- El posteo de AC/DC a horas de su primer show en River, para ir calentando motores...
Fran Gómez reveló que "casi la queda" durante los festejos de Estudiantes campeón en La Plata
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años
Deportes
VIDEO. Gaich, tras el triplete en UNO: "Que se haya dado esta noche es especial"
Estudiantes 5 - 0 Central Córdoba: el análisis de Martín Cabrera desde UNO
Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba
VIDEO. Estudiantes vs Central Córdoba: los goles
VIDEOS. Minuto de silencio y brazalete negro: el homenaje al histórico Marcos Conigliaro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla