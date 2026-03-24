Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios

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Citó a los 135 alcaldes para analizar “consecuencias” del gobierno de Milei en el sistema productivo bonaerense
El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia a una reunión en la Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales.
El encuentro se realizará el jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y tendrá carácter amplio, ya que fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores. La convocatoria fue planteada bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” bonaerense.
La iniciativa se da en un contexto de fuerte tensión financiera. Desde la administración provincial advierten por una caída de la coparticipación, una baja en la recaudación producto de la recesión y una deuda millonaria que la Nación mantiene con la Provincia. Según estimaciones oficiales, los compromisos impagos superan los 15 billones de pesos, incluyendo fondos para obras públicas paralizadas, programas discontinuados y transferencias específicas.
En ese marco, el Gobierno bonaerense busca construir un diagnóstico conjunto con los intendentes y coordinar medidas frente a un escenario que califican como crítico. La situación impacta de lleno en los municipios, que enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, pagar salarios y continuar obras, al tiempo que aumenta la demanda de asistencia social.
Además, la cumbre se inscribe en una estrategia política más amplia de la Provincia, que combina reclamos judiciales ante la Corte Suprema por fondos adeudados con la búsqueda de respaldo territorial de los jefes comunales para enfrentar el ajuste nacional. La reunión contará con la presencia del gabinete provincial, que expondrá un panorama económico y productivo ante los intendentes.
Como viene publicando este diario, el enfriamiento de la economía comenzó a sentirse tanto en el sector público como en el privado, donde peligra la cadena de pagos, mientras crecen los comercios y las industrias pymes que cierran sus puertas o reducen la producción de sus plantas, ante la falta de consumo.
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La convocatoria es para los 135 intendentes, en el Salón Dorado de la Gobernación
Una de las consecuencias directas que se evaluarán en la reunión convocada por el Gobernador es la de la consecuente caída de la recaudación provincial, la que tiene su correlato en la cobrabilidad de las tasas municipales y las administraciones locales, al tiempo que se incrementa la demanda de ayuda social en los territorios.
El dato de relevancia es también que el Gobernador convocó a todos los intendentes bonaerenses, tanto los propios como los de la oposición, y los del Conurbano como los del interior.
Planea exponer un repaso de la delicada situación económico financiera que atraviesa la administración provincial, por la que su gobierno reclama al de Javier Milei una deuda por 22 billones de pesos, luego de recortes a programas que llegaban a la Provincia, a través de la Ansés y en el marco de una desventajosa posición de la provincia de Buenos Aires en el sistema de coparticipación federal de impuestos.
La semana pasada, el ministro de Economía provincial, Pablo López, y otros funcionarios del gobierno kicillofista fueron convocados por la Corte Suprema de Justicia a la primera audiencia con representantes de la Ansés para exponer el reclamo de fondos a esa caja previsional.
Kicillof viene denunciando y remarcando la situación de “asfixia” financiera en la que se encuentra la Provincia, producto de la falta de envío de fondos y el freno de la obra pública, dispuestos por el gobierno del presidente, Javier Milei, así como las consecuencias en la actividad productiva y la pérdida de empleos.
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