Millonario ataque en una verdulería de Abasto

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En un contexto cada vez más preocupante para quienes trabajan en los barrios más alejados del casco urbano, un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la zona de Ruta 36 y 460, en Abasto, donde una comerciante fue víctima de un violento asalto.
Según denunció, un hombre ingresó al local simulando ser cliente: primero preguntó por frutas y luego por maníes, pero tras merodear unos minutos la atacó por detrás, tomándola del pelo y del cuello, y amenazándola con cortarle la cara si se movía.
La víctima cayó al piso mientras el agresor se apoderaba de la caja registradora y escapaba caminando por calle 460 en dirección a Ruta 2, llevándose entre 1 y 1,2 millones de pesos correspondientes a la recaudación.
Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió excoriaciones en un codo y fuertes dolores en el cuello.
Según contó, estaba sola, aunque una empresa cercana podría aportar imágenes para la investigación.
El sospechoso fue descripto como un hombre de entre 34 y 35 años, delgado, tez oscura, cabello corto negro, que vestía un suéter verde oscuro con rayas celestes y botas de lluvia negras.
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Sin dudas, el caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los comerciantes de la periferia platense, donde la falta de presencia policial, la escasa iluminación y la distancia con el centro profundizan un escenario en el que trabajar se vuelve cada vez más riesgoso.
Ahora interviene la Policía y la Justicia para dar con el autor del hecho, aunque de movida la geografía juega bastante en contra.
Recordemos el brutal asalto que sufrió una familia de hueveros en una quinta de 228 y 420 en Arturo Seguí, donde una banda de varios delincuentes encapuchados y armados, desplegaron golpes y amenazas para apoderarse de un botín impactante: 10 millones de pesos y 150 mil dólares, que se pensaban destinar para refaccionar el predio.
Como este diario publicó en exclusiva en su edición anterior, la banda redobló la presión y aseguró conocer el movimiento del lugar:️ “Nosotros ya robamos a otros hueveros, sabemos que hay plata”, habrían dicho.
Por eso la preocupación y el temor creciente en los sectores más alejados de la gran urbe platense, porque no son los mismos recursos los que se invierten para cubrir la necesidad de seguridad de los vecinos.
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