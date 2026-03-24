Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EL LADRÓN SE HIZO PASAR POR CLIENTE: PREGUNTÓ POR FRUTAS Y MANÍES

Millonario ataque en una verdulería de Abasto

Millonario ataque en una verdulería de Abasto

Según vecinos, por ruta 36 y 460, se ven muy pocos patrullajes / Web

24 de Marzo de 2026 | 02:49
Edición impresa

En un contexto cada vez más preocupante para quienes trabajan en los barrios más alejados del casco urbano, un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la zona de Ruta 36 y 460, en Abasto, donde una comerciante fue víctima de un violento asalto.

Según denunció, un hombre ingresó al local simulando ser cliente: primero preguntó por frutas y luego por maníes, pero tras merodear unos minutos la atacó por detrás, tomándola del pelo y del cuello, y amenazándola con cortarle la cara si se movía.

La víctima cayó al piso mientras el agresor se apoderaba de la caja registradora y escapaba caminando por calle 460 en dirección a Ruta 2, llevándose entre 1 y 1,2 millones de pesos correspondientes a la recaudación.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió excoriaciones en un codo y fuertes dolores en el cuello.

Según contó, estaba sola, aunque una empresa cercana podría aportar imágenes para la investigación.

El sospechoso fue descripto como un hombre de entre 34 y 35 años, delgado, tez oscura, cabello corto negro, que vestía un suéter verde oscuro con rayas celestes y botas de lluvia negras.

LE PUEDE INTERESAR

Susto por una irrupción de madrugada en Tolosa

LE PUEDE INTERESAR

Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico

Sin dudas, el caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los comerciantes de la periferia platense, donde la falta de presencia policial, la escasa iluminación y la distancia con el centro profundizan un escenario en el que trabajar se vuelve cada vez más riesgoso.

Ahora interviene la Policía y la Justicia para dar con el autor del hecho, aunque de movida la geografía juega bastante en contra.

Recordemos el brutal asalto que sufrió una familia de hueveros en una quinta de 228 y 420 en Arturo Seguí, donde una banda de varios delincuentes encapuchados y armados, desplegaron golpes y amenazas para apoderarse de un botín impactante: 10 millones de pesos y 150 mil dólares, que se pensaban destinar para refaccionar el predio.

Como este diario publicó en exclusiva en su edición anterior, la banda redobló la presión y aseguró conocer el movimiento del lugar:️ “Nosotros ya robamos a otros hueveros, sabemos que hay plata”, habrían dicho.

Por eso la preocupación y el temor creciente en los sectores más alejados de la gran urbe platense, porque no son los mismos recursos los que se invierten para cubrir la necesidad de seguridad de los vecinos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

"Te toqueteaba en el baño, en el área de producción y en su auto": el historial del ex dueño de Confitería La Ideal

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
+ Leidas

Nunca más

Los números de la suerte del martes 24 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Martilleros: se viene una fuerte puja electoral

Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta

Murió el dueño del sitio OnlyFans

Se terminó el verano

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza

Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022
Últimas noticias de Policiales

“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor

VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle

Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil

Murieron dos perros por un incendio en Berisso
Información General
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans
Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022
Nunca más
En defensa de la vida
Deportes
VIDEO. Gaich, tras el triplete en UNO: "Que se haya dado esta noche es especial"
Estudiantes 5 - 0 Central Córdoba: el análisis de Martín Cabrera desde UNO
Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba
VIDEO. Estudiantes vs Central Córdoba: los goles
VIDEOS. Minuto de silencio y brazalete negro: el homenaje al histórico Marcos Conigliaro
La Ciudad
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza
La pesadilla de las motos crece en la Región
Martilleros: se viene una fuerte puja electoral
La paradoja de la hiperconexión: el alza histórica de las ITS en la era de la escasez sexual
Los alcances del feriado nacional
Espectáculos
VIDEO.- El posteo de AC/DC a horas de su primer show en River, para ir calentando motores...
Fran Gómez reveló que "casi la queda" durante los festejos de Estudiantes campeón en La Plata
Fabián Doman está indignado: despido sin aviso antes de debutar en El Nueve, los motivos de la cancelación de su vuelta a la tele
Lo que tenés que saber de AC/DC: el comunicado oficial sobre sus shows en Argentina
Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural”, tenía 51 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla