La inflación no baja y apuntan a 3% para este mes

La inflación no cede y este mes podría cerrar en torno al 3%, según se desprende de los informes preliminares de distintas consultoras privadas. Los cálculos no descartan que pueda estar por encima del 2,9% de enero y febrero.

En líneas generales, se observa que los precios de alimentos y bebidas se mantienen en ascenso, mientras que el impacto de los combustibles derivados de la guerra en Medio Oriente y la suba del tranpsorte refuerzan la presión alcista.

Algo que consolida un escenario de aumentos que impacta sobre los ingresos de la mayoría de los argentinos y complica la recuperación del consumo.

“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0,8% en la tercera semana de marzo para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1,4%) y Verdulería (-0,.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3,5%”, anticiparon desde la consultora Econviews.

Según EcoGo, “con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual”.

La firma que dirige Marina Dal Poggetto sostuvo que, “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.

Por arriba de febrero

Para LCG, en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%. Agregó la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es del 2,4%.

Esta consultora precisó que un 80% de la inflación mensual del rubro “Alimentos y bebidas” se explicó por las subas en carnes, bebidas y lácteos, que superaron el promedio general. Carnes tuvo una incidencia significativa, mientras que productos lácteos y huevos también registraron incrementos relevantes. La deflación semanal observada respondió a caídas en los precios de algunas bebidas, panificados, verduras y carnes, mientras que los lácteos contrarrestaron parte de esa baja. El 14% de la canasta relevada mostró aumentos, en línea con la dinámica previa.

De acuerdo con Analytica, la tercera semana de marzo arrojó una variación semanal de 1,1% en el segmento alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. El promedio de las últimas cuatro semanas se situó en 2%. Frente a estos datos, la consultora proyecta una suba de 3% para el nivel general de precios, lo que implicaría una aceleración del indicador con respecto a febrero, cuando se ubicó en 2,9%.

En las últimas cuatro semanas, dentro de los rubros que más aumentaron se encuentran pescados y mariscos, con un salto de 9%, y aceites, grasas y manteca, que subieron 3,9 por ciento. Pan y cereales mostraron un alza de 1%, mientras que las frutas tuvieron una variación de solo 0,1 por ciento. La categoría verduras registró una baja de 0,5 por ciento.