La moneda de oro del Presidente, el plan que el caso $Libra truncó

Del expediente judicial de la causa $Libra surge que la relación entre Javier Milei y el imputado Mauricio Novelli nació mucho antes del lanzamiento de la criptomoneda que el presidente promocionó el 14 de febrero de 2025 y que colapsó a las pocas horas.

Según se desprende del peritaje realizado al teléfono de celular de Novelli, en plena pandemia del Covid-19 Milei llegó a dar capacitaciones pagas en N&W Profesional Traders, la empresa del lobista que tenía una suerte de fascinación con la figura del libertario. Fascinación que aumentó con la llegada del líder de La Libertad Avanza a la Presidencia.

Tanto es así que meses antes del lanzamiento y desplome de $Libra, el empresario acercó dos propuestas confidenciales para monetizar la imagen presidencial y obtener ganancias millonarias para ambos: una proponía acuñar monedas de oro con el rostro del libertario; la otra, lanzar remeras, gorros, mochilas, banderines, ponchos impermeables y hasta bebidas energizantes vinculadas al jefe de Estado, según surge de las copias de los folletos publicitarios de la firma ICV Advisors que peritos informáticos recuperaron del celular de Novelli y que dio a conocer el diario La Nación.

Incluso, los impulsores de ambas propuestas mantuvieron un encuentro cara a cara con Milei, en la Casa Rosada, el 5 de abril de 2024. La reunión fue autorizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos del palacio presidencial citados por el matutino porteño.

La primera propuesta comercial, caratulada como “Merchandising - Septiembre 2024”, planteaba la creación de la marca “Javier Milei” con productos físicos: remeras, gorras, mochilas, ponchos y banderas con la leyenda “¡Viva la Libertad Carajo!”.

También proponía la puesta en venta de anteojos de sol, motosierras con la marca “Milei” grabada, billeteras, lapiceras y maletines con el apellido “Milei” o la letra “M”, y hasta bebidas del tipo “Carajo Energy Drink”.

La segunda proponía acuñar monedas conmemorativas de oro (calidad 999) y plata, con el logo del león y el rostro de Milei, con la inscripción “Viva la Libertad Carajo” en el anverso y “República Argentina” en el reverso. El plan estipulaba que el mineral sería “Oro & Plata Argentina” y que la comercialización se realizaría tanto en el país como en Miami, Nueva York y Europa.

Por otro lado, se contemplaba que cada venta pagaría una tarifa destinada a un “Partido, Fundación u ONG a definir”, mientras definía a la moneda como una suerte de “bono de cooperación o participación” del proyecto libertario, comparable —según los documentos— a un instrumento de financiación política con apariencia de activo de reserva de valor, que además funcionaría para los compradores como resguardo de valor por el metal.

La idea era explotar la imagen del Presidente como una “marca de estilo de vida a largo plazo”. Una suerte de “lifestyle” con la impronta de Milei con la que, según audios recuperados del peritaje judicial, el mandatario estaba de acuerdo.

“Al parecer hay varios detractores dentro del equipo, mucha gente que está empujando para que no salga. J sí quiere salga. Hoy me voy a reunir literalmente con todos incluido él”, se le escucha decir a Novelli en un mensaje de WhatsApp del 10 de noviembre, en la previa de un encuentro con el jefe de Estado en Olivos.

Sin embargo, el escándalo $Libra truncó los planes. Así lo reconoció en declaraciones a La Nación Iván Canales Vandewijngaerden, que lidera la firma ICV Advisors y que trabajó con Novelli en el proyecto del merch libertario.

“Nuestra propuesta estaba enfocada en la educación. La idea era lanzar una cripto educativa que sirviera para recaudar fondos que se destinaran a fines educativos, orientado a chicos de entre 8 y 16 años, pero que al mismo tiempo le dejaran una reserva de valor a quienes adquirieran las monedas”, explicó Canales y que incluso esto le pareció “interesante” a Milei.

Pero admitió: “No prosperó por el ‘ruido’ que generó $Libra”.