Murieron dos perros por un incendio en Berisso

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El fuego arrasó en minutos con mucho más que una vivienda. En una casa precaria de chapa y madera, ubicada en la calle 160 entre 14 y 15 de Berisso, una familia sufrió pérdidas materiales totales y un golpe emocional difícil de asimilar.
El incendio, cuyas causas aún se intentan establecer, afectó de lleno a la propiedad. Uno de los dormitorios quedó completamente destruido por la acción de las llamas, mientras que el resto de la casa resultó seriamente dañado por el humo y las altas temperaturas. Todo lo que había adentro quedó inutilizable.
Mesas, sillas, un ropero, colchones, ropa de cama, vestimenta y hasta un televisor forman parte de la larga lista de pertenencias que se perdieron en el siniestro. Elementos básicos, de uso cotidiano, que representan años de esfuerzo y que hoy ya no están.
Pero dentro de este escenario devastador, el golpe más duro no fue material. En medio del incendio, murieron los dos perros de la familia. No lograron escapar de las llamas y su pérdida profundizó el dolor de quienes habitaban el lugar, dejando una herida que va más allá de lo que se puede reconstruir.
Ahora, entre restos quemados y el olor persistente a humo, la familia enfrenta no solo la necesidad de empezar de nuevo, sino también el impacto emocional de lo vivido. Vecinos de la zona ya comenzaron a movilizarse para brindar ayuda, en un intento de acompañar en un momento donde lo perdido pesa tanto como lo que vendrá.
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