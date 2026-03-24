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Información General |LA TECNOLOGÍA EN POLÍTICA

Las redes sociales, la nueva amenaza para la democracia

Las redes sociales, la nueva amenaza para la democracia

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24 de Marzo de 2026 | 02:02
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Un peligro inesperado acecha también a las democracias de los países desarrollados. Naciones en las que nunca se puso en duda que es imprescindible la división de poderes -como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde la Constitución ha regido durante más de doscientos años ininterrumpidamente- repentinamente encuentra que un líder ha logrado la mayoría incondicional en las Cámaras y aparentemente en la Suprema Corte de Justicia ya que a través de los años logró la designación de la mayoría de sus integrantes.

Las esperanzas que había generado internet, como un medio para superar la censura y porque cada ciudadano tendría la oportunidad de dar su opinión, están desapareciendo. En la actualidad es evidente que quienes mejor han sabido utilizar las redes son los que apelan a emociones primitivas en las campañas electorales. El discurso ha sido reemplazado por los slogans, porque las frases cortas son imprescindibles. Poco a poco los líderes políticos se han adaptado a esas circunstancias con lo que contribuyen al desprestigio de ellos, consecuentemente de los partidos y por lo tanto, del sistema democrático.

Lamentablemente, los que mejor han usado las redes, desde el punto de vista político, hasta ahora han sido los grupos de esa llamada derecha populista. Así fue como, por ejemplo, Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos sobre la base de la popularidad que ganó a través de un programa televisivo llamado “Estás despedido”. Con una intensa campaña en las redes consiguió ser el candidato a presidente del partido republicano al que ni siquiera estaba afiliado.

Después en las elecciones presidenciales su discurso mantuvo los contenidos racistas, acusaciones y difamaciones dirigidas a desprestigiar a todos los otros líderes y simplificaciones absurdas. Pero no fue un fenómeno circunstancial. Si bien fue derrotado y aspiraba a un segundo mandato consecutivo, cuatro años después volvió a la presidencia pero habiendo logrado imponer candidatos propios en las elecciones de senadores y diputados nacionales. Para ellos contó con el apoyo de las grandes empresas de tecnología propietarias de la ex Twitter y Meta.

Sociólogos, politólogos y todos los expertos preocupados por el mantenimiento de las condiciones propias de las sociedades pluralistas que acepten las diversidades fueran aceptadas alertan cada vez con mayor energía sobre los peligros para la democracia del descontrol absoluto en el uso de las redes. Se trata de un tema muy difícil porque cualquier intento por regular los contenidos de los mensajes en la redes podría causar limitaciones en la libertad de expresión. Es un tema donde la ausencia de regulaciones es peligrosa pero es difícil establecer un límite para las reglamentaciones que pueden terminar cuartando la libertad de expresión.

 

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