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Política y Economía |El Gobierno de Milei celebró la decisión

El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo

El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo

El día que se firmó el histórico acuerdo en Paraguay/archivo

24 de Marzo de 2026 | 02:10
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El acuerdo histórico de libre comercio entre la Unión Europea y los cuatro países sudamericanos que componen el Mercosur, entre ellos Argentina, entrará en vigor el 1 de mayo tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y una nueva incertidumbre económica global desatada por los aranceles, los controles sobre minerales críticos y la guerra en Irán.

La Comisión Europea informó ayer que la fecha de inicio del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur se activó después de que Bruselas recibió una “nota verbal” de Paraguay en la que comunicó que había aprobado el acuerdo, una pieza clave de la estrategia de la UE, integrada por 27 países, para recortar la dependencia económicas con China y Estados Unidos.

Los parlamentos de Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina ya ratificaron el acuerdo, que vincula a más de 700 millones de personas y representa el 25% del producto interno bruto mundial. Bolivia, el miembro más reciente del Mercosur, no participó en las negociaciones, pero podrá sumarse al acuerdo en los próximos años.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefèoviè, señaló que “la prioridad ahora es convertir este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, dando a los exportadores de la UE la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo”.

Sorteando obstáculos

La férrea oposición de agricultores y ambientalistas retrasó el acuerdo en diciembre. Luego surgió otro obstáculo después de que los legisladores de la UE votaran a favor de enviar el acuerdo al poder judicial del bloque. El Ejecutivo de la UE respondió al señalar que aplicaría provisionalmente el acuerdo, eludiendo en la práctica al Parlamento Europeo.

Eso significa que el comercio comenzará en mayo y solo se detendrá si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en su contra.

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“Se trata de resiliencia, de crecimiento, y que Europa dé forma a su propio futuro”

El presidente francés Emmanuel Macron calificó esa medida como “una mala sorpresa”. Francia y Polonia habían encabezado una campaña para frenar o moderar el acuerdo con cláusulas que protegieran a los consumidores y a los productores agrícolas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha restado importancia a esas críticas a un acuerdo que describe como vital para la supervivencia de la UE en un mundo alterado recientemente. “Se trata de resiliencia, se trata de crecimiento, y de que Europa dé forma a su propio futuro”, declaró Von der Leyen en una conferencia de prensa en febrero. En fechas recientes, no ha respondido preguntas sobre el tema.

Celebración en la Rosada

El Gobierno argentino celebró el anuncio de la Comisión Europea de comenzar a aplicar el acuerdo Mercosur-Unión Europea a partir del 1ª de mayo venidero y “de manera previsional” lo que, para el canciller Pablo Quirno, permitirá “consolidar la inserción internacional” de Argentina.

Quirno, a través de una publicación en su cuenta de X, destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”. E indicó: “Es un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

 

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