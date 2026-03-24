Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022

Cristina Mariscotti, la entrañable “Abuela Lalala”, falleció a los 79 años tras una descompensación asociada a una insuficiencia cardíaca. Su figura se volvió viral durante los festejos del Mundial de Qatar 2022, cuando un grupo de jóvenes de Liniers comenzó a cantarle “Abuela, lalalalalá” cada vez que salía a celebrar los goles de la Selección.

Hincha de Boca y admiradora de Lionel Messi, no veía los partidos por cábala, pero terminó convertida en un amuleto popular. Su casa se transformó en punto de encuentro para fanáticos que la adoptaron como “la abuela de todos”. Su muerte, que se conoció ayer a poco de otro Mundial, resignifica aquella imagen que quedó ligada para siempre a la alegría colectiva.