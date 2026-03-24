En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno

Una multitudinaria marcha de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales se llevó a cabo ayer en nuestra ciudad para conmemorar los 50 años del golpe militar de 1976, derivando en dos actos realizados frente al Palacio Municipal, en Plaza Moreno, y frente a la Gobernación, en Plaza San Martín.

Con críticas a las políticas del presidente, Javier Milei, y la reivindicación de los “desaparecidos que nos faltan”, las organizaciones de derechos humanos, entre ellas “Hijos” y “Nietes”, renovaron su reclamo de justicia, la celeridad de los juicios por la verdad iniciados en 2006 y las responsabilidades de los sectores civiles que fueron cómplices de la última dictadura.

Bajo el lema “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, una multitud de personas nucleadas en diferentes organizaciones se congregó frente al Palacio Municipal, leyó un duro documento en reclamo de “memoria, verdad y justicia” y convocó a movilizarse hoy a Plaza de Mayo (ver pág. 4).

En un repaso en el que subrayaron el valor del Juicio a las Juntas, calificaron de “retroceso” las leyes de obediencia debida y punto final, seguidas de los indultos y las políticas neoliberales de los años 90.

Consideraron que, tras el “Argentinazo” de 2001 y la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, “los derechos humanos se volvieron una política de Estado”.

En ese contexto, lanzaron duras críticas al gobierno de Javier Milei. “Se retomaron las políticas de los ´90, con el desmantelamiento de las estructuras de derechos humanos y de todas las áreas del Estado que se abocan a la justicia social. Presenciamos el proceso de desindustrialización más grande desde los ´90 y la dictadura”, lanzaron.

Y se pronunciaron en contra de la reforma laboral “que deja desprotegidos a los trabajadores” , a la baja de edad de imputabilidad y reclamaron la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

Insistieron en conocer el paradero del testigo Jorge Julio López y del joven estudiante Miguel Bru, cuya madre, Rosa, subió al escenario.

En Plaza San Martín, en tanto, se realizaron actividades para grandes y chicos que reivindiquen la memoria social para, luego, agrupaciones y partidos vinculados a los sectores de izquierda convocaran hoy a marchar a Plaza de Mayo.

Asisistieron las agrupaciones Hijos, Nietes, FULP, JUP, ATE, la CTA Autónoma y la de los Trabajadores, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Estudiantes de La Plata, centros de estudiantes de distintas facultades de la UNLP, la UES, La Cámpora, la Tita Merelo, el sindicato Luz y Fuerza, Cicop, Atulp y Adulp, entre muchas otras.