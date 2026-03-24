Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump

Una estación de servicio Chevron ubicada en Los Ángeles, California, con precios de la nafta a partir de 8,71 dólares por galón

Un clima de cauteloso alivio se instaló en los mercados financieros globales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara la existencia de contactos con Irán para avanzar hacia una eventual desescalada del conflicto en Medio Oriente. La reacción fue inmediata: las acciones en Wall Street repuntaron con fuerza, mientras que el petróleo registró una caída pronunciada, en un reflejo claro de la sensibilidad de los inversores ante cualquier señal política en un escenario de alta tensión.

El precio del barril de crudo Brent, referencia internacional, se desplomó un 10,9% hasta cerrar en 99,94 dólares, luego de haber superado ampliamente los 110 dólares en jornadas previas por el temor a una interrupción del suministro global. La baja también arrastró al West Texas Intermediate, el crudo de referencia en Estados Unidos, que perdió cerca de un 10% y cerró a menos de 90 dólares el barril. El movimiento se produjo tras las declaraciones de Trump, quien aseguró que Washington y Teherán mantuvieron conversaciones “productivas” durante los últimos días y que podrían encaminarse hacia una “resolución completa” de las hostilidades.

WALL STREET EN VERDE

En paralelo, los principales índices bursátiles estadounidenses mostraron avances significativos.

El S&P 500 subió 1,1% y firmó su mejor jornada desde el inicio de la guerra, recuperando parte del terreno perdido en las semanas anteriores. El Dow Jones llegó a dispararse más de 1.100 puntos durante la rueda, aunque finalmente moderó su avance y cerró con una ganancia de 631 unidades, equivalente al 1,4%. En tanto, el Nasdaq avanzó 1,4%, impulsado por el renovado apetito por el riesgo en sectores de crecimiento.

Aunque el riesgo país de Argentina cayó a 608 puntos básicos, el indicador sigue elevado

El rebote, sin embargo, estuvo lejos de ser lineal. A lo largo de la jornada se observaron movimientos erráticos, con subas y bajas marcadas en cuestión de horas, reflejando la fragilidad del escenario. Desde Teherán desmintieron categóricamente la existencia de negociaciones, y funcionarios iraníes acusaron a Washington de difundir versiones falsas para influir en los mercados energéticos y financieros. Esta contradicción alimentó la cautela de los inversores, que evitaron tomar posiciones demasiado agresivas.

VOLATILIDAD VINCULADA A ORMUZ

El trasfondo de esta volatilidad radica en la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La posibilidad de que el conflicto interrumpa ese flujo encendió las alarmas en todo el sistema financiero internacional, ante el riesgo de un shock inflacionario global. Trump había amenazado con atacar infraestructuras energéticas iraníes si no se garantizaba la libre circulación, otorgando inicialmente un plazo de 48 horas. Sin embargo, en un giro que sorprendió a los mercados, decidió extender ese ultimátum a cinco días, abriendo una ventana para la diplomacia.

Este cambio de tono tuvo efectos inmediatos en otros activos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedieron levemente, pasando de 4,39% a 4,35%, aunque aún se mantienen por encima de los niveles previos al conflicto. La preocupación de fondo es que un petróleo caro limite la capacidad de la Reserva Federal (Fed, banco central) para recortar tasas de interés, lo que podría enfriar la economía global.

En cuanto a sectores específicos, las compañías más sensibles al costo del combustible lideraron las subas en Wall Street. Firmas del sector aerocomercial y turístico, como Norwegian Cruise Line, United Airlines y American Airlines, registraron avances destacados, beneficiadas por la caída del precio del crudo, que mejora sus márgenes operativos. También se observaron subas en empresas industriales y de consumo, que dependen en gran medida de costos energéticos estables.

El efecto positivo también se trasladó a Europa, donde los principales índices bursátiles, como el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania, pasaron de pérdidas a ganancias tras conocerse las declaraciones de Trump. En contraste, los mercados asiáticos cerraron con fuertes caídas, ya que no llegaron a incorporar el impacto de la noticia en sus cotizaciones, reflejando el nerviosismo previo al anuncio.

A pesar del rebote, los analistas coinciden en que el escenario sigue siendo extremadamente frágil. La credibilidad de los anuncios políticos, la evolución del conflicto y el rol de posibles mediadores internacionales, como Turquía o Egipto, serán determinantes en las próximas semanas. La volatilidad, advierten, seguirá siendo la principal característica de los mercados en el corto plazo.

EN ARGENTINA

En Argentina, el giro de Trump también tuvo repercusiones, aunque en una jornada particular marcada por un día no laborable con fines turísticos previo al feriado de Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que limitó la operatoria. Aun así, la reacción fue visible en los activos que cotizan en el exterior. Los ADR de empresas argentinas en Nueva York mostraron subas contundentes, con el Banco Supervielle liderando las ganancias con un salto cercano al 10%, seguido por Loma Negra e IRSA, que avanzaron más de 6%.

En el plano local, la actividad fue reducida, pero el índice Merval logró cerrar con una suba del 1,9%, alcanzando los 2.778.025 puntos. El volumen operado fue bajo debido a la falta de liquidaciones, pero el tono general acompañó el optimismo externo. Las acciones bancarias y del sector real lideraron las subas dentro del panel principal.

Wall Street tuvo un gran repunte, mientras que el crudo registró una caída pronunciada

Los bonos soberanos en dólares también se vieron favorecidos. Tanto los Bonares como los Globales registraron avances, con subas de hasta 2%, lo que impulsó una caída del riesgo país de 25 unidades, hasta los 608 puntos básicos. Pese a esta mejora, los analistas advierten que el indicador sigue en niveles elevados y que la Argentina continúa con acceso restringido a los mercados internacionales de crédito.

En el mercado cambiario, los dólares financieros mostraron una leve baja. El dólar MEP retrocedió 0,5%, mientras que el contado con liquidación cayó 0,4%, en un contexto de oferta sostenida de divisas proveniente del sector exportador y una demanda aún contenida.