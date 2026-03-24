Un misil cayó en el centro de Tel Aviv y el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares

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Irán continúa con los bombardeos en la región
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Un misil se estrelló contra una calle en el centro de Tel Aviv mientras Irán mantenía el martes sus bombardeos dirigidos contra Israel y los estados árabes del Golfo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que Estados Unidos estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.
Trump también amplió un plazo para que Irán abriera el estratégico estrecho de Ormuz al transporte marítimo o, de lo contrario, viera sus centrales eléctricas atacadas por bombardeos aéreos, lo que hizo bajar brevemente los precios del petróleo e impulsó las acciones.
El aplazamiento ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran amenazas durante el fin de semana sobre ataques que podrían haber cortado la electricidad a millones de personas en Irán y en todo el Golfo y dejar fuera de servicio plantas que proporcionan agua potable a muchas naciones desérticas, al tiempo que aumentaban los temores de una posible catástrofe si se alcanzaban plantas nucleares.
Pero cualquier información sobre las conversaciones descritas por Trump sigue en disputa con Irán, que negó que se hubiera celebrado negociación alguna. "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos", afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y añadió que "se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros".
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha hablado sobre la guerra esta semana con sus pares de Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán, informó su oficina.
En este sentido, el precio del petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril este martes, un día después de caer más de un 10% como reacción a la decisión de Trump de posponer nuevos ataques contra Irán tras unas "muy buenas" conversaciones.
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En las primeras operaciones asiáticas, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subió un 2,9%, hasta los 102,84 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparó un 3,5%, hasta los 91,20 dólares.
Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora del martes, con reportes de un impacto en el norte del país. En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kilogramos eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, donde hizo volar las ventanas de un edificio de departamentos vecino. "Vimos destrucción, humo y caos", dijo un rescatista, describiendo su llegada al lugar minutos después de que el misil impactara. Cuatro personas sufrieron heridas leves, señaló.
Israel había bombardeado antes el martes los suburbios del sur de Beirut y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah. Según fuentes oficiales, al menos ocho personas murieron.
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