Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números de hoy y hasta mañana se puede presentar la tarjeta ganadora

El Mundo

Un misil cayó en el centro de Tel Aviv y el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares

Irán continúa con los bombardeos en la región

Un misil cayó en el centro de Tel Aviv y el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares
24 de Marzo de 2026 | 08:05

Escuchar esta nota

Un misil se estrelló contra una calle en el centro de Tel Aviv mientras Irán mantenía el martes sus bombardeos dirigidos contra Israel y los estados árabes del Golfo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmaba que Estados Unidos estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

Trump también amplió un plazo para que Irán abriera el estratégico estrecho de Ormuz al transporte marítimo o, de lo contrario, viera sus centrales eléctricas atacadas por bombardeos aéreos, lo que hizo bajar brevemente los precios del petróleo e impulsó las acciones.

El aplazamiento ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran amenazas durante el fin de semana sobre ataques que podrían haber cortado la electricidad a millones de personas en Irán y en todo el Golfo y dejar fuera de servicio plantas que proporcionan agua potable a muchas naciones desérticas, al tiempo que aumentaban los temores de una posible catástrofe si se alcanzaban plantas nucleares.

Pero cualquier información sobre las conversaciones descritas por Trump sigue en disputa con Irán, que negó que se hubiera celebrado negociación alguna. "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos", afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y añadió que "se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros".

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha hablado sobre la guerra esta semana con sus pares de Azerbaiyán, Egipto, Omán, Pakistán, Rusia, Corea del Sur, Turquía y Turkmenistán, informó su oficina.

En este sentido, el precio del petróleo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril este martes, un día después de caer más de un 10% como reacción a la decisión de Trump de posponer nuevos ataques contra Irán tras unas "muy buenas" conversaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Trump, conciliador: habló de tregua; Irán lo niega

LE PUEDE INTERESAR

Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump

En las primeras operaciones asiáticas, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, subió un 2,9%, hasta los 102,84 dólares. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, se disparó un 3,5%, hasta los 91,20 dólares.

Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora del martes, con reportes de un impacto en el norte del país. En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kilogramos eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, donde hizo volar las ventanas de un edificio de departamentos vecino. "Vimos destrucción, humo y caos", dijo un rescatista, describiendo su llegada al lugar minutos después de que el misil impactara. Cuatro personas sufrieron heridas leves, señaló.

Israel había bombardeado antes el martes los suburbios del sur de Beirut y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah. Según fuentes oficiales, al menos ocho personas murieron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Irán designó al nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata

Murió el dueño del sitio OnlyFans

VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"

Buen partido, gran éxito y un justo homenaje a la humildad de “Marquitos”
Últimas noticias de El Mundo

Irán designó al nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad

Trump, conciliador: habló de tregua; Irán lo niega

Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump

Israel redobla la ofensiva y no frena los ataques
Policiales
Conmoción en La Plata por la muerte de una mujer en un edificio: investigan qué pasó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Murieron dos perros por un incendio en Berisso
Información General
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans
Deportes
VIDEO. El recuerdo de Gimnasia a los socios desaparecidos en la última dictadura
La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
Estudiantes recordó a sus socios desaparecidos con un emotivo video
VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla