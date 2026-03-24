Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas

Por la caída en la demanda, la marca de herramientas Bahco, propiedad de la empresa SNA Europe, anunció que dejará de fabricar en su planta de Santo Tomé, en Santa Fe, y despedirá a 40 personas.

Explicó que “esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”.

La producción será transferida a otras plantas del grupo y, a partir de ahora, en Santo Tomé se concentrará la actividad comercial.

La firma aclaró que las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde Santo Tomé.

El objetivo, según se indicó, será garantizar el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino.

La medida, trascendió, afectará a aproximadamente 40 empleados, que ya fueron desvinculados.

En ese sentido, el comunicado incluyó una referencia a las condiciones en que se llevará adelante el proceso. “En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”, aclaró.

Bahco forma parte de un grupo internacional con presencia global y una red de fábricas distribuidas en diferentes regiones. La planta de Santo Tomé integraba ese esquema productivo y cumplía funciones dentro del circuito de fabricación de herramientas. Con la nueva disposición, la producción se concentrará en otras instalaciones del grupo, mientras que la sede local mantendrá un rol orientado al mercado argentino.

La planta de Santo Tomé operó durante años como parte del entramado industrial de la región. Con esta medida, su rol cambió de manera estructural, al abandonar la actividad productiva y enfocarse en funciones comerciales y logísticas.

El anuncio que se conoció ayer generó preocupación en el ámbito local, especialmente por su impacto en el empleo y en la actividad industrial.