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Deportes |ALEXANDER MEDINA EN CONFERENCIA DE PRENSA

“El que más necesitaba esta victoria era yo”

El DT habló del gran partido ante el Ferroviario, resaltó el nivel de sus dirigidos y sostuvo que el “equipo está yendo por buen camino”

“El que más necesitaba esta victoria era yo”

“Me voy muy contento por el rendimiento del equipo”, dijo el Cacique

24 de Marzo de 2026 | 03:56
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Luego de la contundente goleada 5-0 de Estudiantes ante Central Córdoba, el entrenador albirrojo, Alexander Medina destacó el gran nivel que mostró su equipo, y se detuvo en nombres puntuales.

Con respecto al análisis de lo que dejó el triunfo arrollador, sostuvo: “Creo que habíamos empezado muy bien el juego. Les fijamos a cinco jugadores. Salió bien, entendimos los circuitos que habíamos armado. Me dejó muy satisfecho los primeros minutos, pero al no convertir, tener una supremacía durante 90 minutos es complicado. En el segundo lo abrimos rápido y a partir de ahí fue todo contundencia. Estudiantes sacó a relucir un buen juego”.

A su vez, declaró que lo que más le gustó fueron los cinco goles, aunque sobretodo, fue no recibir ninguno. Siguiendo esta línea, se refirió de gran manera a sus dirigidos: “Es un plantel sumamente competitivo, me entusiasma mucho, creo mucho en este plantel porque tiene buenos futbolistas. Tiene que haber una competencia interna donde a mí me cueste armar el equipo”.

Por su parte, volvió a hacer mención del poco tiempo que lleva a cargo del equipo junto a su cuerpo técnico: “Si bien un mes es poco tiempo, jugamos cinco partidos. Cuesta implementar la idea total que tenemos. El que más necesitaba las victorias era yo. Hoy vinimos con las ganas y el entusiasmo de llevarnos el triunfo y de hacer un buen partido. Hicimos un partido serio y ganamos”.

Al ser consultado acerca del grupo que le toca integrar a Estudiantes en la Copa Libertadores, manifestó: “Es un grupo complicado. Nos enfrentamos a Flamengo que es un grande del continente al igual que Estudiantes, tenemos que ir a la altura que es preparar un partido aparte y también ir a Colombia que siempre son rivales complicados”.

Ya en el final, se detuvo un momento para hablar dle presente de Tomás Palacios, quien por estas horas se está sumando a la convocatoria de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza: “A Tomi lo conozco desde los 16 años, lo conozco de Talleres y esto es único. Todo jugador sueña con la posibilidad de jugar en la Selección. Llegó a la convocatoria producto de sus compañeros, porque le dieron un empujón más allá de su gran desempeño”. Por último, resaltó el trabajo de Alexis Castro, “hizo un partidazo”, tiró.

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