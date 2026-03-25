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Audiencia y polémica por la Ley de Glaciares

Audiencia y polémica por la Ley de Glaciares
25 de Marzo de 2026 | 02:24
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Con más de 100.000 inscriptos y menos de 400 oradores habilitados para exponer, las audiencias públicas convocadas por Diputados para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares anticipan una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.

El debate, que reunirá a asociaciones, entidades y particulares, prevé una doble jornada de discusión que se dividirá entre hoy y mañana.

Para abordar el tratamiento del proyecto aprobado por el Senado, La Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual.

En ese sentido, trascendió que podrán intervenir unos 360 expositores, de los cuales la mitad lo hará hoy en forma presencial, mientras que el resto podrá exponer mañana de manera remota.

La selección de los oradores se hizo en base a los primeros que se anotaron por cada provincia, con la intención de que cada jurisdicción esté representada. Sin embargo, la maniobra del oficialismo provocó la reacción de la oposición que buscará impugar la audiencia a través de una nota dirigida al titular de la Cámara Baja, Martín Menem.

Cruces y debate maratónico

En la presentación opositora que impulsan el kirchnerismo y la izquierda se fundamenta que la metodología empleada para la realización de la audiencia es “manifiestamente incompatible” con el reglamento de la Cámara, la Constitución, la Ley General del Ambiente y los pactos internacionales, ya que restringe “ilegítimamente el derecho a la participación ciudadana efectiva”.

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Por su parte, el oficialismo y aliados cuetionan el reclamo opositor apoyándose en un reciente fallo de la Justicia Federal que rechazó una medida cautelar presentada por organizaciones ambientales que buscaba suspender las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares, ante la negativa de los libertarios de extender las audiencias.

Más allá de que la justicia se expresó sobre una medida cautelar que buscaba frenar la audiencia y no lo hizo sobre el amparo, por lo que la cuestión de fondo (el mecanismo utilizado para la audiencia) seguiría abierta.

Según se aclaró, los expositores tendrán 5 minutos para defender su posición, por lo que se anticipa que las jornadas se extenderán hasta la madrugada.

Para mañana, como se dijo, está previsto que las participaciones sean mediante la modalidad virtual y los inscriptos que no estuvieron en ninguna de las dos jornadas podrán hacerlo con un video.

 

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